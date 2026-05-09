Debandadă la Real Madrid Florentino Perez a pierdut controlul! De ce a fost sunat de părinții a doi fotbaliști
Florentino Perez FOTO: IMAGO
Campionate

Debandadă la Real Madrid Florentino Perez a pierdut controlul! De ce a fost sunat de părinții a doi fotbaliști

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 16:56
  • Haosul continuă la Real Madrid. După conflictul dintre Aurelien Tchouameni (26 de ani) și Federico Valverde (27 de ani), noi detalii ies la iveală din vestiarul „galacticilor”.

Scandalul dintre francez și uruguayan nu a fost singurul de acest gen din ultima perioadă. Recent, presa a scris și despre faptul că Antonio Rudiger l-a lovit pe Alvaro Carreras.

Liga 2 Meci de infarct în play-off! FC Bihor și Steaua au oferit un spectacol cu șase goluri
Citește și
Liga 2 Meci de infarct în play-off! FC Bihor și Steaua au oferit un spectacol cu șase goluri
Citește mai mult
Liga 2 Meci de infarct în play-off! FC Bihor și Steaua au oferit un spectacol cu șase goluri

Părinții jucătorilor l-au luat la rost pe Florentino Perez

Situația de la Real Madrid este tot mai tensionată, odată cu apariția noilor informații referitoare la ce se întâmplă în interiorul clubului din capitala Spaniei.

Conform cope.es, Florentino Perez ar fi pierdut controlul asupra clubului, acesta fiind sunat de către părinții a doi jucători. Motivul? Aceștia erau nemulțumiți de faptul că fii lor nu evoluează atât cât consideră aceștia că ar merita.

Sursa citată susține că ar fi vorba despre un fundaș și un mijlocaș, ambii fiind internaționali importanți.

Situația din prezent reflectă debandada din vestiar, după ce, în acest sezon, jucătorii au fost nemulțumiți de mai multe ori, acesta fiind și motivul pentru care Xabi Alonso a fost demis.

Real Madrid, sancțiune istorică după conflictul Tchouameni - Valverde

Clubul a emis un comunicat oficial vineri, prin care a explicat sancțiunile pe care le-a luat împotriva celor doi jucători:

„Real Madrid CF anunță că, în urma evenimentelor care au dus la deschiderea unui dosar disciplinar ieri împotriva jucătorilor noștri Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni, ambii au apărut astăzi în fața anchetatorului.

În timpul discuției, jucătorii și-au exprimat profundul regret pentru cele întâmplate și și-au cerut scuze unul altuia.

De asemenea, și-au cerut scuze clubului, coechipierilor, staff-ului tehnic și fanilor și ambii s-au pus la dispoziția lui Real Madrid pentru a accepta orice sancțiune pe care clubul o consideră potrivită.

Având în vedere aceste circumstanțe, Real Madrid a decis să aplice o sancțiune financiară de cinci sute de mii de euro fiecărui jucător, încheind astfel procedurile interne corespunzătoare”.

12,5 milioane de euro
anual încasează Tchouameni la Real Madrid, în timp ce Valverde are 16,7 milioane

Citește și

U Cluj - Rapid 1-0 Ardelenii s-a impus la limită și au ajuns la un punct în spatele Craiovei. CFR e out, meci cu titlul pe masă etapa viitoare!
Superliga
23:14
U Cluj - Rapid 1-0 Ardelenii s-a impus la limită și au ajuns la un punct în spatele Craiovei. CFR e out, meci cu titlul pe masă etapa viitoare!
Citește mai mult
U Cluj - Rapid 1-0 Ardelenii s-a impus la limită și au ajuns la un punct în spatele Craiovei. CFR e out, meci cu titlul pe masă etapa viitoare!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Real Madrid Florentino Perez la liga situatie critica
Știrile zilei din sport
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
Campionate
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Citește mai mult
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Superliga
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Citește mai mult
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Alte sporturi
21:39
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Citește mai mult
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Superliga
19:21
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Citește mai mult
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
22:07
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
21:25
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Alte sporturi
17:15
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Citește mai mult
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Superliga
19:14
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Citește mai mult
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Stranieri
19:03
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Citește mai mult
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
B365
08.05
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
Citește mai mult
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!

Echipe/Competiții

fcsb 16 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 42 rapid 35 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share