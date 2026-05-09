Debandadă la Real Madrid Florentino Perez a pierdut controlul! De ce a fost sunat de părinții a doi fotbaliști

Haosul continuă la Real Madrid. După conflictul dintre Aurelien Tchouameni (26 de ani) și Federico Valverde (27 de ani), noi detalii ies la iveală din vestiarul „galacticilor”.

Scandalul dintre francez și uruguayan nu a fost singurul de acest gen din ultima perioadă. Recent, presa a scris și despre faptul că Antonio Rudiger l-a lovit pe Alvaro Carreras.

Părinții jucătorilor l-au luat la rost pe Florentino Perez

Situația de la Real Madrid este tot mai tensionată, odată cu apariția noilor informații referitoare la ce se întâmplă în interiorul clubului din capitala Spaniei.

Conform cope.es, Florentino Perez ar fi pierdut controlul asupra clubului, acesta fiind sunat de către părinții a doi jucători. Motivul? Aceștia erau nemulțumiți de faptul că fii lor nu evoluează atât cât consideră aceștia că ar merita.

Sursa citată susține că ar fi vorba despre un fundaș și un mijlocaș, ambii fiind internaționali importanți.

Situația din prezent reflectă debandada din vestiar, după ce, în acest sezon, jucătorii au fost nemulțumiți de mai multe ori, acesta fiind și motivul pentru care Xabi Alonso a fost demis.

Real Madrid, sancțiune istorică după conflictul Tchouameni - Valverde

Clubul a emis un comunicat oficial vineri, prin care a explicat sancțiunile pe care le-a luat împotriva celor doi jucători:

„Real Madrid CF anunță că, în urma evenimentelor care au dus la deschiderea unui dosar disciplinar ieri împotriva jucătorilor noștri Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni, ambii au apărut astăzi în fața anchetatorului.

În timpul discuției, jucătorii și-au exprimat profundul regret pentru cele întâmplate și și-au cerut scuze unul altuia.

De asemenea, și-au cerut scuze clubului, coechipierilor, staff-ului tehnic și fanilor și ambii s-au pus la dispoziția lui Real Madrid pentru a accepta orice sancțiune pe care clubul o consideră potrivită.

Având în vedere aceste circumstanțe, Real Madrid a decis să aplice o sancțiune financiară de cinci sute de mii de euro fiecărui jucător, încheind astfel procedurile interne corespunzătoare”.

12,5 milioane de euro anual încasează Tchouameni la Real Madrid, în timp ce Valverde are 16,7 milioane

