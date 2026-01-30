„Misiunea trebuie să continue” Anthony Joshua, mesaj emoționant după accidentul în urma căruia și-a pierdut prietenii: „Totul s-a întors pe dos” +14 foto
Anthony Joshua. Foto:
Box

„Misiunea trebuie să continue” Anthony Joshua, mesaj emoționant după accidentul în urma căruia și-a pierdut prietenii: „Totul s-a întors pe dos”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 19:03

În urma acelui incident și-au pierdut viața doi dintre apropiații săi, Latif Ayodele, antrenorul său, Sina Ghami, preparatorul fizic Sina Ghami.

Anthony Joshua, mesaj emoționant după accidentul în urma căruia și-a pierdut prietenii

Britanicul se afla în același vehicul cu cei doi atunci când mașina a intrat în coliziune cu un camion, pe un drum intens circulat din Nigeria, Lagos-Ibadan Expressway, pe 29 decembrie.

Joshua a suferit doar răni minore, însă Ghami și Ayodele au murit pe loc.

„Sunt aici, în fața unei camere. Din păcate, nu vorbesc cu voi toți în direct. Cei care mă cunosc știu că aș fi preferat mult mai mult să fac asta. Dar între ceea ce îmi doresc și realitate există o diferență.

Așa că acesta este cel mai bun mod prin care pot ajunge la voi toți, de pretutindeni, din întreaga lume, care ați arătat atât de multă dragoste, grijă și susținere în acea perioadă tragică și traumatizantă în care i-am pierdut pe Latz și pe Sina în Nigeria”, a spus Joshua.

Fotografie de la locul accidentului FOTO Daily Mail Fotografie de la locul accidentului FOTO Daily Mail
Fotografie de la locul accidentului FOTO Daily Mail

Vizibil emoționat, Joshua a vorbit despre relația apropiată pe care o avea cu cei doi, atât pe plan personal, cât și profesional.

„Ultima dată când am vorbit cu voi a fost în Miami. Aveam atât de multe planuri pentru a încheia anul 2025 și eram într-o misiune. Ne-am întors acasă, ne-am văzut familiile, iar totul s-a întors complet pe dos.

A fost o circumstanță total neașteptată, complet în afara controlului nostru. Nu vreau să vorbesc doar despre mine. Părinții lor, unchii lor, verii lor, prietenii lor și eu am pierdut doi oameni extraordinari. Am pierdut persoane la care țineam enorm și care au fost extrem de importante în viețile noastre.

Este greu. Este foarte greu. Nu o să stau aici să-mi arăt toate emoțiile. Știu că în ziua de azi este ușor să analizezi oamenii la microscop și să-i judeci, dar eu știu ce simt și asta este tot ce contează pentru mine. Știu care este datoria mea”, a mai spus Joshua.

Sunt frații mei. Sunt prietenii mei, înainte de toate. Apoi am devenit parteneri de afaceri. Am devenit luptători. Am devenit locotenenți. Am devenit generali. Am devenit totul. Am devenit colegi de casă. Am locuit împreună. Anthony Joshua

Joshua a spus că intenționează să le onoreze memoria prietenilor săi și să contribuie, în continuare, la împlinirea obiectivelor pe care aceștia le aveau.

Într-o zi va veni și timpul meu și nu mi-e frică deloc. De fapt, este reconfortant să știu că am doi frați de cealaltă parte. Am mai pierdut oameni înainte, dar nu cred că am pierdut vreodată oameni așa, stânga și dreapta mea. Pe tot acest drum pe care l-am parcurs, mergeam alături de giganți care m-au protejat, m-au ținut în siguranță.

Misiunea trebuie să continue. Îmi înțeleg datoria. Înțeleg ce au vrut ei să facă pentru familiile lor. Așa că scopul meu este să continui să-i ajut să-și atingă obiectivele.

Chiar dacă nu mai sunt aici fizic, când mă rog seara, când mă rog dimineața, știu că din punct de vedere spiritual mă vor ajuta, pentru că nu doar forța fizică mă va duce mai departe. Va fi nevoie de foarte, foarte multă putere de la o forță superioară.

Există o întreagă echipă, o adevărată frăție, o sororitate întreagă care va ajuta la ducerea mai departe a moștenirii lor și la împlinirea viselor lor. Dar știu că, în colțul meu de lume, știu ce am de făcut”, a mai declarat pugilistul.

Anthony Joshua imediat după producerea accidentului FOTO BBC/Adeniyi Orojo Anthony Joshua imediat după producerea accidentului FOTO BBC/Adeniyi Orojo
Anthony Joshua imediat după producerea accidentului FOTO BBC/Adeniyi Orojo

Anthony Joshua nu a oferit detalii despre viitorul său sportiv, subliniind că prioritatea sa rămâne procesarea pierderii și susținerea familiilor celor doi prieteni decedați.

„Știm ce avem de făcut. Mamă, Mama Latz, Mama Sina, Papa Latz, Papa Sina, o singură iubire. Acest mesaj nu este doar din partea mea. Este din partea familiilor lor.

Vă mulțumim enorm. Vă mulțumim pentru dragostea arătată la nivel mondial. Continuați. Nu o lăsați să se oprească. Și pentru oricine de acolo care a pierdut un fiu, un frate, le transmitem toată dragostea noastră”, a încheiat sportivul.

Șoferul lui Anthony Joshua, trimis în judecată după accidentul mortal din Nigeria

Adeniyi Mobolaji Kayode, șoferul implicat în accidentul rutier, a fost trimis oficial în judecată de autoritățile nigeriene și s-a prezentat pe 20 ianuarie în fața unei instanțe din statul Ogun, din sud-vestul Nigeriei, fiind acuzat de patru infracțiuni.

Procesul a fost amânat pentru 25 februarie, deoarece procurorii au solicitat mai mult timp pentru a pregăti cazul și pentru a aduce martorii necesari, deși apărarea a dorit ca audierea să continue, conform espn.com.

Joshua l-a învins prin KO pe Jake Paul

În urmă cu mai bine de o lună, Anthony Joshua l-a învins pe Jake Paul într-o luptă care a avut loc în Kaseya Center din Miami (SUA).

Britanicul i-a provocat primul KO din cariera celebrului influencer devenit pugilist.

Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix)
Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix)

Galerie foto (14 imagini)

Lovitură reușită de Jake Paul în meciul cu Anthony Joshua (FOTO: captură Netflix) Lovitură reușită de Jake Paul în meciul cu Anthony Joshua (FOTO: captură Netflix) Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix) Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix) Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix)
+14 Foto
labels.photo-gallery

Lupta s-a încheiat după ce a trecut un minut și jumătate din runda a șasea. AJ l-a împins pe Paul în corzi, l-a trimis într-un colț al ringului și i-a aplicat lovitură brutală de dreapta în bărbie, care l-a trimis la podea. Paul nu a reușit să se ridice înainte de finalul numărătorii.

În urma loviturilor suferite în meciul cu Joshua, Jake Paul s-a ales cu două fracturi la maxilar.

Joshua este fost campion mondial WBA, IBF, WBO și IBO. A obținut 29 de victorii și are 4 înfrângeri. În 2016 a devenit campion mondial IBF, iar un an mai târziu a reușit să îl învingă pe marele Wladimir Klitschko prin TKO în runda a 11-a, pentru centurile IBO și WBA.

Le-a pierdut în 2019 în fața lui Andy Ruiz jr, dar le-a recuperat la revanșă. În 2021 a pierdut toate centurile după înfrângerea suferită în fața lui Oleksandr Usyk, pe stadionul lui Tottenham. Un an mai târziu a pierdut și revanșa, iar de atunci n-a mai reușit să revină la nivel înalt, fiind învins în 2024 și de Daniel Dubois, într-un meci pentru centura IBF.

nigeria box accident anthony joshua
