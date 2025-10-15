Încă o lovitură pentru FCSB Campioana l-a pierdut tot sezonul pe Mihai Popescu și nu-l va avea în derby nici pe Ngezana . Motivul absenței

FCSB se confruntă cu probleme mari de lot, mai ales în zona fundașilor centrali, unde va fi nevoită să improvizeze

În derby-ul cu Rapid nu va putea conta nici pe Ngezana. Motivul absenței și ce meciuri ar mai putea rata, în rândurile de mai jos

Anul 2025 e departe de a fi încheiat, iar pentru FCSB apar probleme de efectiv din ce în ce mai mari. În ultimele două săptămâni, campioana a pierdut doi fundali centrali, zonă unde oricum avea deficit de jucători din cauza accidentării de durată a lui Dawa.

Primul s-a rupt Graovac, ruptură musculară, după care a căzut și Mihai Popescu. Acesta din urmă se va opera zilele viitoare în Italia și va lipsi tot restul sezonului.

Nu sunt însă singurele vești proaste pentru Charalambous și Pintilii. Într-unul din cele două mari derby-uri cu rivalele din București, pe care FCSB le va disputa în final de 2025, va urma să absenteze și stoperul numărul 1: Ngezana.

Citește și Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League Citește mai mult Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League

Siyabonga Ngezana debutează la Cupa Africii la o zi după derby-ul cu Rapid

E vorba despre confruntarea cu Rapid, care se va disputa pe 21 decembrie, în runda cu numărul 21 din Liga 1, ultima etapă programată să se joace în acest an.

Ngezana va fi nevoit să plece, chiar cu o săptămână înaintea acelui meci, pentru a se pune la dispoziția selecționerului Africii de Sud, în perspectiva participării la Cupa Africii.

Aproape sigur Ngezana va fi convocat, iar competiția va debuta pe 21 decembrie și va dura aproape o lună, țara în care se va organiza fiind Maroc.

Primul meci al naționalei din Africa de Sud va fi pe 22 decembrie, cu Angola, la Marrakesh. Și Rapid s-ar putea afla într-o situație asemănătoare. Kader Keita, dacă va fi și el convocat la Coasta de Fildeș, va absenta de la derby-ul cu FCSB.

19 meciuri a jucat Ngezana în acest sezon, peste 80% din totalul celor susținute de FCSB, în total 23: 12 în Liga 1, 10 în Europa și Supercupa României

Ce meciuri ar putea rata și în ianuarie 2026

Derby-ul cu Rapid ar putea să nu fie singura partidă în care FCSB să nu se poată baza pe stoperul african. Dacă Africa de Sud va ajunge până în semifinale, atunci, cel mai devreme, Ngezana va termina turneul pe 17 ianuarie, zi în care FCSB va relua Liga 1, cu FC Argeș, în deplasare.

Peste alte 5 zile va disputa penultimul joc din Europa League, cu Dinamo Zagreb, în Croația. În acest caz, ar fi alte două partide pe care Ngezana nu le-ar putea bifa.

Africa de Sud e la Cupa Africii într-o grupă alături de Egipt, Angola și Zimbabwe. La precedenta ediție a competiției, Africa de Sud a ajuns până în semifinale, unde a pierdut la penalty-uri în fața Nigeriei, după care s-a impus în finala mică, tot după loviturile de departajare, în fața naționalei DR Congo.

Ediția de acum, la care vor participa 24 de echipe, se va juca între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026, finala fiind programată la Rabat, pe un stadion de 70.000 de locuri.

Ngezana (28 de ani) a debutat în națională în vara lui 2024, iar de atunci a bifat 7 selecții, fiind convocat constant de selecționerul Hugo Broos.

În august, Ngezana a gafat decisiv cu Rapid

În meciul din turul sezonului regulat dintre FCSB și Rapid, cu giuleștenii în postura de gazdă pe Arena Națională, Ngezana a fost personajul negativ al derby-ului.

FCSB a condus 2-0 până aproape de final. Koljic a redus din diferență, iar în minutul 90, Ngezana a gafat decisiv, a pierdut mingea în apropierea porții, Borza a profitat, a centrat, iar același Koljic a marcat. Și s-a terminat 2-2.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport