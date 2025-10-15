Nu e mulțumit de CFR Problemele identificate de fostul președinte al clujenilor: „Nu e normal așa ceva!” » Ce spune despre o posibilă revenire
Iuliu Mureșan. Foto: IMAGO
Superliga

Nu e mulțumit de CFR Problemele identificate de fostul președinte al clujenilor: „Nu e normal așa ceva!" » Ce spune despre o posibilă revenire

George Neagu
Publicat: 15.10.2025, ora 13:05
Actualizat: 15.10.2025, ora 13:05
  • Iuliu Mureșan (71 de ani), fostul președinte al clubului CFR Cluj, s-a declarat nemulțumit de prestația ardelenilor din actualul sezon din Liga 1.
  • Acesta a vorbit și despre o potențială revenire în conducerea clubului din Gruia.

Cristi Balaj, actualul președinte al lui CFR Cluj, și-a anunțat luni plecarea de la formația feroviară. Înțelegerea dintre el și Ioan Varga, patronul echipei, ar urma să fie parafată zilele acestea.

Iuliu Mureșan nu e mulțumit de CFR: „Situația nu e una bună”

Președintele clujenilor din perioada 2001-2018 și-a exprimat nemulțumirea cu privire la sezonul slab al echipei care a fost antrenată de Dan Petrescu, iar în prezent este pregătită de Andrea Mandorlini.

„Situația nu e una bună la echipă, s-au făcut puține puncte în acest sezon. Au fost multe probleme pe care eu nu le știu, dar nu vreau să fac o analiză.

E clar că sunt probleme și pot să vă spun că am observat multe veniri și plecări. Nu e normal așa ceva. E greu să-i omogenizezi, să alegi un prim 11.

Cine va veni în conducerea CFR-ului va trebui să rezolve aceste probleme, însă nu va fi ușor”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

După ce a plecat de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan a mai fost președintele lui Hermannstadt, în perioada 2019-2020, și al lui Dinamo, între 2021 și 2022.

În acest moment, formația din Gruia se află pe locul 12 în campionat, cu 12 puncte obținute după 12 etape, însă are un meci mai puțin disputat.

Iuliu Mureșan: „Până la a reveni este cale lungă”

În contextul plecării lui Cristi Balaj de la CFR, Iuliu Mureșan a vorbit despre o potențială revenire ca președinte al clubului.

„Nu știu nimic despre acest lucru (n.r. - că ar fi dorit de CFR). Nu am vorbit cu Neluțu Varga despre acest subiect și nu cred că este de actualitate. Nu am fost sunat de nimeni.

Un lucru este clar. Împreună cu Arpad Paszkany (n.r. fostul finanțator) am reinventat acest club și am produs performanță cum nu mai fusese niciodată.

Este normal să fiu legat de această echipă, dar de aici și până la a reveni este o cale foarte lungă”, a adăugat Iuliu Mureșan, conform sursei citate.

Pentru CFR Cluj urmează restanța cu Csikszereda, care se va disputa joi, de la ora 20:30, la Miercurea-Ciuc.

Această partidă trebuia să aibă loc în etapa 5 din Liga 1, dar echipa din Gruia a cerut atunci ca meciul să fie amânat, pentru a avea timp să se pregătească pentru duelul cu Braga din turul 3 preliminar al Europa League. A fost 1-4 la general.

Ioan Varga, despre viitorul președinte al clubului: „Un bărbat ca Iuliu Mureșan”

Patronul celor de la CFR nu i-a găsit încă înlocuitor lui Cristi Balaj. Cu toate acestea, Ioan Varga a precizat cum ar trebui să fie următorul președinte al clubului.

Profilul de președinte? Un «bărbat», așa cum au fost Iuliu Mureșan și Marian Copilu. Un om care să aibă experiență în fotbal, care să știe bine fotbal și să se priceapă să conducă un club de fotbal.

Vreau să vină o persoană care să aducă un plus valoare la club, să aducă bani în club și să facă performanță. Cineva care să reorganizeze clubul și să meargă pe profit. Ca orice societate, un club de fotbal trebuie să aducă profit. Altfel nu are rost”, a spus Ioan Varga, potrivit prosport.ro.

CFR Cluj Cristi Balaj Iuliu Muresan liga 1 presedinte
