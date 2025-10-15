Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League

Din acest sezon, regulamentul UEFA permite echipelor din cupele europene să înlocuiască un jucător pe listă în cazul unei accidentări grave

Mihai Popescu va fi operat după ce și-a rupt ligamentul încrucișat, va absenta tot restul sezonului, iar în locul său FCSB îl va readuce în lot pentru Europa pe veteranul care va face luna viitoare 36 de ani

FCSB s-a ales cu o foarte mare problemă după ultima acțiune a echipei naționale. Unul dintre titularii din ultimele două sezoane, Mihai Popescu, a suferit o accidentare extrem de gravă: leziune a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng. Se va opera în Italia și va fi scos din joc pentru tot restul sezonului.

Vlad Chiricheș revine pe lista UEFA

Totuși, există și o veste bună. Regulamentul UEFA, implementat din acest sezon, îi permite FCSB-ului să-l înlocuiască pe Mihai Popescu în lista cu fotbaliștii care au drept de joc în cupele europene.

Forul de la Nyon acceptă o modificare, chiar și după startul competiției, dar doar în cazul unor accidentări foarte grave, ceea ce există în situația lui Mihai Popescu.

Campioana s-a decis și îl va pune pe listă pe Vlad Chiricheș. De fapt îl va readuce fiindcă el a fost eligibil pe parcursul preliminariilor, după care a fost scos atunci când a debutat tabloul principal din UEL.

100% au fost aparițiile lui Vlad Chiricheș în cele 8 meciuri pe care FCSB le-a disputat în vară în cele 4 duble din preliminariile europene: a bifat peste 60% din minute (453 din totalul de 720)

FCSB are probleme mari în privința fundașilor centrali. Popescu va fi out tot sezonul. Dawa încă este în recuperare după operația din primăvară, el suferind acceași accidentare, ruptură de ligament încrucișat. În plus, Graovac va mai absenta și el măcar două săptămâni, după ce s-a ales cu o leziune musculară.

Primul meci pe care FCSB îl va disputa în Europa va fi chiar săptămâna viitoare, cu Bologna, pe Arena Națională. Cel mai probabil, cuplul de fundași centrali la acest joc va fi format din Ngezana și Chiricheș, cu alternativa Baba Alhassan.

Ce meciuri va disputa FCSB în Europa League în final de 2025

23 octombrie: Bologna (acasă)

6 noiembrie: Basel (deplasare)

27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad (deplasare)

11 decembrie: Feyenoord (acasă)

Chiricheș va împlini luna viitoare 36 de ani, iar Gigi Becali a spus despre el că ar dori să-i propună în iarnă rezilierea contractului, care are scandența în vara lui 2026.

Vlad a revenit la FCSB în vara lui 2023, când a semnat pe salariu lunar de 40.000 de euro. În prezent însă el rulează pe un contract la jumătate.

Din lotul actual al roș-albaștrilor, un singur fotbalist e mai în vârstă decât Chiricheș. Crețu va împlini în ianuarie 37 de ani. Nici el nu va primi propunere de prelungire.

