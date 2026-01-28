Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB

O echipă din Turcia ar fi interesată de serviciile lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB.

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, și-a exprimat recent nemulțumirea față de sud-african.

Considerat jucător de bază în sezoanele precedente, Ngezana a dezamăgit în acest sezon. Însă ofertele pe numele său nu întârzie să apară.

Siyabonga Ngezana, dorit în Turcia

Fundașul ar fi dorit de o formație din Turcia, potrivit jurnaliștilor sud-africani. Aceștia vorbesc și despre interesul celor de la Lorient (Franța) pentru stoper.

„Ca urmare a prestațiilor slabe ale jucătorului și ale echipei, au apărut speculații că Ngezana ar putea părăsi clubul în viitorul apropiat, zvonuri întărite și mai mult de declarația sa că nu exclude posibilitatea de a părăsi echipa din București.

După ce anterior fusese asociat cu un transfer la echipa Lorient FC din Ligue 1, un nou raport susține că acum există interes pentru Ngezana din partea Turciei”, scrie kickoff.com.

3.000.000 de euro este cota de piață a lui Siyabonga Ngezana, potrivit transfermarkt.com

Mihai Stoica: „A venit schimbat după vacanța de vară”

În urmă cu două zile, Mihai Stoica spunea că a observat scăderea de formă a lui Siyabonga Ngezana încă din vara anului trecut.

„Nu că am explicație, eu l-am atenționat pe Gigi în vară, în Olanda. Nu mai era el, era alt jucător. A venit schimbat după vacanța de vară.

Eu chiar am insistat ca la meciul ăsta (n.r. - cu CFR Cluj, 1-4) să nu joace. În antrenamente nu e foarte schimbat, dar la meciuri are niște probleme”, a spus oficialul campioanei en-titre, luni, la Prima Sport.

Mihai Stoica a comparat forma fundașului sud-african cu cea pe care a avut-o în celelalte sezoane petrecute la FCSB:

Eu rar am întâlnit un fundaș central care în doi ani să nu facă nicio greșeală. Noi n-am primit niciun gol în urma unor erori grave comise de Ngezana. Dar anul ăsta a fost ceva… Nu știu, parcă și la echipa națională a jucat ceva mai bine. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Cifrele lui Siyabonga Ngezana

Siyabonga Ngezana a fost unul dintre cei mai utilizați jucători de la FCSB în actuala stagiune, strângând nu mai puțin de 31 de apariții în toate competițiile.

2.660 de minute a jucat sud-africanul în acest sezon pentru campioana României

Stoperul a reușit să marcheze un singur gol, în duelul contra celor de Feyenoord, din etapa #6 a fazei principale din Europa League, 4-3.

De asemenea, Ngezana a fost integralist în toate meciurile disputate de Africa de Sud la Cupa Africii.

11 selecții a strâns fundașul celor de la FCSB pentru echipa națională

