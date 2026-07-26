Maldini merge până la capăt Directorul Federației Italiene ar putea pleca după doar 16 zile, dacă Pirlo nu devine selecționer. Ce variante mai are pe masă

Paolo Maldini (58 de ani) ar putea renunța la funcția de director tehnic al Federației Italiene de Fotbal, dacă Andrea Pirlo (47 de ani) nu va fi instalat ca selecționer.

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Fostul mijlocaș a fost ales ca variantă pentru banca Italiei în urmă cu câteva zile, însă a ajuns apoi în centrul unui scandal, pentru legăturile sale cu un brand important de pariuri sportive din Rusia.

Paolo Maldini ar putea demisiona din Federație, dacă Pirlo nu devine selecționer

Legăturile lui Pirlo cu casa de pariuri Fonbet și cu oligarhul Sergey Lomakin, actualul președinte al United FC, au dus la o puternică controversă în fotbalul italian.

Astfel, Paolo Maldini are acum o misiune și mai dificilă, trebuie să-i convingă pe oficialii italieni să-l angajeze pe Pirlo ținând cont nu doar de aspectele fotbalistice, ci și de cele politice, după discuțiile apărute.

Potrivit gazzetta.it, legenda celor de la AC Milan este pregătită să meargă până la capăt cu varianta Pirlo. În cazul în care acesta nu este numit selecționer, Maldini ar lua în calcul inclusiv să demisioneze din funcția primită în urmă cu două săptămâni.

În cazul în care varianta Pirlo va pica definitiv, Italia mai are două opțiuni puternice pe listă: Antonio Conte și Roberto Mancini, ambii aflați în trecut pe banca Squadrei Azzurra.

Conte a mai condus naționala între 2014 și 2016, iar Mancini între 2018 și 2023, reușind să câștige Euro 2020, singura performanță notabilă a Italiei în ultimii 20 de ani, la turneele finale, după CM 2006.

Ambii tehnicieni și-au încheiat contractele cu Napoli, respectiv Al-Sadd, la finalul sezonului trecut.

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