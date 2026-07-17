Tuchel ripostează Atacat din toate direcțiile, dă vina pe ADN-ul Angliei pentru eșecul de la Mondial. Rămâne selecționer?

Thomas Tuchel (52 de ani) anunță că vrea să rămână selecționer al Angliei, în ciuda criticilor care îi cer să părăsească națională după ratarea calificării în finala CM 2026.

Explicația oferită de german pentru înfrângerea suferită în semifinala cu Argentina, scor 1-2, în rândurile de mai jos.

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Așteptarea Angliei pentru un al doilea titlu mondial continuă, iar legendele și jurnaliștii britanici consideră că Tuchel este principalul vinovat.

Thomas Tuchel, după ce Anglia a ratat calificarea în finala CM 2026: „Poate nu face parte din ADN-ul nostru”

Acuzat de tactici mult prea defensive, care au înclinat balanța în favoarea Argentinei și au transformat un avantaj de 1-0 într-o înfrângere, Tuchel spune că alta este problema.

Germanul invocă o slăbiciune a „ADN-ului” fotbalului englez: jucătorii au dificultăți în a păstra posesia mingii atunci când sunt sub presiune.

„În acel moment, am simțit că nicio strategie din lume nu ne-ar fi putut ajuta. Pentru că, de fapt, am fost prea pasivi și nu am fost suficient de agresivi fizic, nu am reușit să-i oprim pe adversari să pătrundă în careul nostru, iar centrările au fost, de asemenea, greșite.

Nu am văzut încă datele, dar cred că imediat după gol, dinamica meciului s-a schimbat complet, iar posesia mingii a scăzut dramatic. Nu mai reușeam să câștigăm niciun duel, de aceea ne-am retras din ce în ce mai mult. Nu a fost niciodată planul nostru, dar așa s-a întâmplat.

Noi nu am reușit să-i oprim pe jucătorii din linia a doua, pe mijlocași, care ne-au pătruns prin spațiile lăsate libere, iar pasele au fost de cel mai înalt nivel. Trebuie ai din nou mingea, altfel, nu poți scăpa de presiune și nu poți recâștiga avântul”, a spus Tuchel, citat de skysports.com.

Cred că posesia mingii joacă un rol crucial, poate că nu face parte din ADN-ul nostru, așa cum face parte din ADN-ul spaniol sau din cel al Argentinei și Braziliei, să preluăm mingea și să controlăm jocul cu ea. Thomas Tuchel, selecționer Anglia

Thomas Tuchel: „Asta ne-a costat foarte mult”

Tuchel își apără decizia de a trece la un sistem cu cinci fundași, când Anglia se afla în avantaj și mai erau peste 30 de minute de jucat.

„Am făcut asta pentru a fi mai activi, pentru a ieși mai repede în întâmpinarea extremelor, pentru a nu lăsa spații libere între jucătorii din linia defensivă.

Îi încurajăm pe toți să iasă mai mult în față și să fie mai activi în cadrul formației, dar pur și simplu ne-a fost greu.

Cred că am avut ceva dificultăți și din punct de vedere fizic pe parcursul întregului turneu: am jucat pe căldură, la altitudine, cu un jucător în minus și așa mai departe. În final, asta ne-a costat foarte mult”.

Tuchel nu renunță! E sigur că poate câștiga ceva cu Anglia

Germanul a devenit selecționer al Angliei în ianuarie 2025. Înainte de Mondialul din această vară, contractul său a fost prelungit până la Euro 2028.

Deși multe voci din fotbalul englez îi cer demisia, Tuchel spune că entuziasmul său pentru această funcție nu a scăzut și e sigur că poate conduce echipa spre un trofeu important.

„Sută la sută, și mai avem încă destule lucruri de îmbunătățit, iar eu sunt mai mult decât fericit să fac asta. Încă cred că putem să avem o posesie mai bună, încă cred că putem să arătăm cât de buni fotbaliști suntem.

Cred că încă avem potențialul ăsta, pentru că îl văd la antrenamente, în fiecare cantonament, și aici, la Cupa Mondială, și simt că mai există un nivel suplimentar la care trebuie să ajungem, trebuie să trecem la nivelul următor și apoi să câștigăm marele premiu”, a mai spus Tuchel.

Anglia va întâlni Franța în finala mică a Campionatului Mondial. Duelul este programat pe 19 iulie, de la ora 00:00.

Tot duminică, de la ora 22:00, va avea loc Spania - Argentina. Meciul pentru trofeu va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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