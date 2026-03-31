România, selecționer nou Mihai Stoichiță i-a anunțat plecarea lui Lucescu de la națională: ce a spus despre viitorul antrenor

Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a anunțat că echipa națională va avea un nou antrenor, începând cu partidele amicale din luna iunie.

Înaintea partidei cu Slovacia, Stoichiță i-a mulțumit lui Mircea Lucescu pentru perioada petrecută la echipa națională.

Mihai Stoichiță: „Îi mulțumim lui nea Mircea”

După ce a spus că Lucescu nu va mai continua la națională, Stoichiță nu a vrut să dezvăluie numele noului selecționer.

„Vom avea un antrenor nou, normal.

Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumate, în 2024.

(n.r: Ni-l dezvăluiţi?) Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a declarat Mihai Stoichiță, conform as.ro.

Mircea Lucescu își anunțase deja plecarea

După ce s-a simțit rău și a fost transportat la spital, Mircea Lucescu a anunțat duminică seară, pentru GOLAZO.ro, că partida cu Turcia a fost ultima pentru el pe banca naționalei.

La partida cu Slovacia, selecționerul nu a putut fi prezent, el fiind încă internat.

„Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, a declarat Lucescu pentru GOLAZO.ro.

Citește și

