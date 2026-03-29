Diagnosticul lui Mircea Lucescu Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României

Care este diagnosticul primit de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) după ce i s-a făcut rău în cantonament și a fost transportat de urgență la spital, mai jos.

Selecționerului i s-a făcut rău în timp ce le vorbea jucătorilor, după care s-a așezat pe un scaun și nu a mai reacționat pentru scurt timp.

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar, unde a ajuns în jurul orei 11:30. Selecționerul mai fusese internat în același spital timp de o lună și în ianuarie.

Diagnosticul lui Mircea Lucescu: tahicardie ventriculară

Problemele selecționerului vin la doar câteva zile după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Joi, „tricolorii” au pierdut în fața Turciei, scor 0-1.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Mircea Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară , o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Tahicardia ventriculară se manifestă printr-un ritm cardiac rapid, care sare de 100 de bătăi ale inimii pe minut.

Există posibilitatea ca inima persoanelor care suferă de această afecțiune să ajungă și la 120 sau 130 de bătăi pe minut.

Dacă problema se manifestă timp de peste 30 de secunde, starea devine foarte gravă și atunci poate fi nevoie de intervenție chirurgicală.

„Simptomele care apar la tahicardie ventriculară pot fi foarte variate: de la simple palpitaţii, ameţeală, bătăi rapide, slăbiciune și astenie până la stare de leșin și sincopă cu pierderea cunoștinţei”, scrie medlife.ro.

Imediat după ce selecționerului i s-a făcut rău, la baza de pregătire a fost chemată de urgență ambulanța, iar acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Problemele de sănătate ale selecționerului vin după un început de an complicat. În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a mai fost internat și a ales să rămână alături de echipa națională, în ciuda problemelor medicale.

FRF, anunț oficial despre Mircea Lucescu: „Starea selecționerului este stabilă”

Și Federația Română de Fotbal a oferit clarificări prin intermediul unui comunicat oficial.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, a notat FRF, în comunicatul emis.

