„Lucescu merita ceva mai bun” Avertismentul lui Gică Popescu după eșecul României în fața Turciei: „Trebuie să învățăm să jucăm”

Fostul mare internațional Gică Popescu (58 de ani) i-a criticat pe jucătorii echipei naționale după înfrângerea suferită în fața Turciei cu scorul de 0-1, în barajul pentru calificarea la CM 2026.

Joi, România a pierdut la Istanbul și a ratat pentru a șaptea oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, după o pasă de excepție trimisă de Arda Guler, jucătorul lui Real Madrid.

Gică Popescu: „Dezamăgire maximă”

Gică Popescu și-a exprimat nemulțumirea cu privire la jocul României, nu numai cel din meciul pierdut cu Turcia la baraj, ci și din partidele din preliminarii.

„Dezamăgire maximă, Turcia timorată, meritam mai mult. Îmi pare rău pentru Mircea Lucescu. Merita ceva mai bun pe final de carieră, o ieșire din scenă cu o calificare la Cupa Mondială.

Pericolul de după meci, cu această situație neplăcută, fotbalul trece pe locul 2. Sănătatea e pe primul-plan. Ar trebui să se gândească la sănătate.

Știu cât iubește echipa națională (n.r. Mircea Lucescu), la Galatasaray numai despre asta vorbea. A schimbat fața naționalei prin meciurile amicale din anii 1980.

Îl mâniem pe Dumnezeu dacă ne plângem de grupă. Cel mai slab cap de serie. Grupă accesibilă. Nu am obținut rezultatul pe care trebuia să-l obținem cu Cipru (n.r. 2-2). Ca să ajungi la Cupa Mondială nu poți juca doar cu Bosnia, Cipru.

Trebuie să învățăm să jucăm și să câștigăm contra echipelor mici. Acestea stau acasă, ca și noi. Oportunitate cu Turcia, să jucăm finala cu Kosovo, nu Franța sau Italia. Dacă nici la nivelul ăsta nu putem, avem o problemă”, a declarat Gică Popescu la Antena 1, citat de prosport.ro.

