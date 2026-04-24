Sorana Cîrstea, în turul 3 la Madrid Poate înfrunta finalista de anul trecut + Gabriela Ruse, la un pas de o victorie uriașă cu #2 mondial

Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) s-a calificat în turul 3 la Madrid Open, în timp ce Gabriela Ruse (28 de ani, #71 WTA) a cedat în decisiv în fața Elenei Rybakina, numărul 2 mondial.

Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent din ultima perioadă, reușind să debuteze cu un succes la Madrid, 6-2, 7-6(5) cu Tyra Grant (18 ani, #262 WTA).

Românca a controlat autoritar primul set și a avut o singură sincopă, chiar în debutul părții secunde, când și-a pierdut serviciul. L-a recuperat la 4-5, chiar în momentul în care italianca servea pentru a împinge meciul în decisiv.

Setul a ajuns în tie-break, unde Sorana a reușit să revină de la 3-5 și să câștige 4 puncte consecutive pentru a închide meciul.

În turul 3, Sorana poate da peste Coco Gauff (22 de ani, #3 WTA), finalista de anul trecut, care o va înfrunta pe Leolia Jeanjean (30 de ani, #126 WTA).

54.110 euro și 65 de puncte și-a asigurat Sorana Cîrstea după calificarea în turul 3

Gabriela Ruse, aproape de o victorie uriașă

Tot astăzi a evoluat și Gabriela Ruse, care a avut parte de un duel de foc cu Elena Rybakina. Și a fost la un pas de un succes mare în fața numărului 2 mondial, cedând în decisiv, scor 6-4, 3-6, 7-5.

Ruse a reușit să-și adjudece primul set după ce a reușit să-i spargă de două ori serviciul adversarei din Kazahstan. În actul secund, Rybakina a condus cu 4-0, însă Ruse a revenit spectaculos, câștigând 3 game-uri la rând.

Kazaha a reușit însă un nou break și a dus meciul în decisiv. Ruse și-a continuat prestația excelentă și a condus cu 3-1 și 5-4, însă a cedat pe final ultimele 3 game-uri și meciul.

31.585 euro și 35 de puncte va primi Ruse pentru calificarea în turul 2 la Madrid

