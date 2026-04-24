Tenis

Sorana Cîrstea, în turul 3 la Madrid Poate înfrunta finalista de anul trecut + Gabriela Ruse, la un pas de o victorie uriașă cu #2 mondial

alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 17:50
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) s-a calificat în turul 3 la Madrid Open, în timp ce Gabriela Ruse (28 de ani, #71 WTA) a cedat în decisiv în fața Elenei Rybakina, numărul 2 mondial.

Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent din ultima perioadă, reușind să debuteze cu un succes la Madrid, 6-2, 7-6(5) cu Tyra Grant (18 ani, #262 WTA).

„Nu ești psihiatru!” Președintele UEFA nu mai înțelege nimic din regula hențului: „Cum poți ști?”. Ce le-a transmis arbitrilor și fanilor
Citește și
„Nu ești psihiatru!” Președintele UEFA nu mai înțelege nimic din regula hențului: „Cum poți ști?”. Ce le-a transmis arbitrilor și fanilor
Citește mai mult
„Nu ești psihiatru!” Președintele UEFA nu mai înțelege nimic din regula hențului: „Cum poți ști?”. Ce le-a transmis arbitrilor și fanilor

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Madrid Open

Românca a controlat autoritar primul set și a avut o singură sincopă, chiar în debutul părții secunde, când și-a pierdut serviciul. L-a recuperat la 4-5, chiar în momentul în care italianca servea pentru a împinge meciul în decisiv.

Setul a ajuns în tie-break, unde Sorana a reușit să revină de la 3-5 și să câștige 4 puncte consecutive pentru a închide meciul.

În turul 3, Sorana poate da peste Coco Gauff (22 de ani, #3 WTA), finalista de anul trecut, care o va înfrunta pe Leolia Jeanjean (30 de ani, #126 WTA).

54.110 euro
și 65 de puncte și-a asigurat Sorana Cîrstea după calificarea în turul 3

Gabriela Ruse, aproape de o victorie uriașă

Tot astăzi a evoluat și Gabriela Ruse, care a avut parte de un duel de foc cu Elena Rybakina. Și a fost la un pas de un succes mare în fața numărului 2 mondial, cedând în decisiv, scor 6-4, 3-6, 7-5.

Ruse a reușit să-și adjudece primul set după ce a reușit să-i spargă de două ori serviciul adversarei din Kazahstan. În actul secund, Rybakina a condus cu 4-0, însă Ruse a revenit spectaculos, câștigând 3 game-uri la rând.

Kazaha a reușit însă un nou break și a dus meciul în decisiv. Ruse și-a continuat prestația excelentă și a condus cu 3-1 și 5-4, însă a cedat pe final ultimele 3 game-uri și meciul.

31.585 euro
și 35 de puncte va primi Ruse pentru calificarea în turul 2 la Madrid

Citește și

Atac cu crampoanele la Coelho N-a avut milă de antrenorul de la U Craiova: „E din alt film! S-a calificat pe flerul jucătorului”
Cupa Romaniei
16:20
Atac cu crampoanele la Coelho N-a avut milă de antrenorul de la U Craiova: „E din alt film! S-a calificat pe flerul jucătorului”
Citește mai mult
Atac cu crampoanele la Coelho N-a avut milă de antrenorul de la U Craiova: „E din alt film! S-a calificat pe flerul jucătorului”
Dinamo, probleme înainte de derby Primele vești despre Mărginean și Opruț » Nicolescu explică eliminarea din Cupă: „Nu am avut șmecherie”
Superliga
14:07
Dinamo, probleme înainte de derby Primele vești despre Mărginean și Opruț » Nicolescu explică eliminarea din Cupă: „Nu am avut șmecherie”
Citește mai mult
Dinamo, probleme înainte de derby Primele vești despre Mărginean și Opruț » Nicolescu explică eliminarea din Cupă: „Nu am avut șmecherie”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
tenis Sorana Cirstea wta madrid elena rybakina gabriela ruse tyra grant
Știrile zilei din sport
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Campionate
10:16
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Superliga
09:21
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Citește mai mult
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Superliga
10:35
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Citește mai mult
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Tenis
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Citește mai mult
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:41
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
12:45
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
11:59
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Top stiri
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Superliga
09:31
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Citește mai mult
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Superliga
09:27
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului: „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Citește mai mult
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Înot
24.04
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Citește mai mult
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
B365
24.04
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
Citește mai mult
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share