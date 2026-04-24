Atac cu crampoanele la Coelho N-a avut milă de antrenorul de la U Craiova: „E din alt film! S-a calificat pe flerul jucătorului”

Dinamo - U Craiova 1-1 (1-4 d. pen.). Marius Șumudică (55 de ani) l-a criticat pe Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul grupării din Bănie, pentru mai multe decizii luate în timpul semifinalei Cupei României.

„Câinii” au fost la două minute de calificarea în finala Cupei, însă au fost egalați în minutul 118 de Craiova. La penalty-uri, oltenii s-au impus cu 4-1 și vor înfrunta U Cluj pentru trofeu, pe 13 mai.

Filipe Coelho, criticat de Șumudică: „Schimbările făcute au fost catastrofale”

Fost antrenor la Rapid și Al-Okhdood, Șumudică a enumerat greșelile pe care consideră că le-a făcut Coelho.

„Schimbările pe care le face Coelho au fost catastrofale. Îl scoți pe Screciu și îl bagi pe Badelj care, săracul, e din alt film.

Îmi aduc aminte de meciul cu AEK Atena (n.r. - scor 2-3, în Conference League) în care îl bagă pe Stevanovic, fundașul central, și pe Mogoș și termină cu 6-7 fundași centrali, cu mijlocași defensivi și iau gol de lângă Mogoș. Acum au luat gol de lângă Badelj.

Vine Rus la flash-interviu după meci și spune «A vrut să mă scoată domnul Coelho, dar i-am zis că mai pot». După ce îl scosese pe Screciu. Și pe acest fler al jucătorului, Rus marchează și îi duce la penalty-uri unde eu nu sunt de acord că e loterie.

Jucătorii de la Craiova au bătut excepțional, în condițiile în care în spate aveau o peluză alb-roșie care apasă. Pe ei nu i-a interesat, factorul psihic contează și au bătut foarte bine. Și Popescu a scos două mingi, dar pe a lui Milanov cred că o scoteam și eu”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Fostul antrenor a vorbit și despre alegerile făcute în primul 11. Acesta consideră că Nicușor Bancu ar fi trebuit să fie titular, în locul lui Florin Ștefan.

Primul „11” ales de Coelho : L. Popescu - Romanchuk, Screciu, Rus, Ștefan - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Matei - Nsimba, Teles

: L. Popescu - Romanchuk, Screciu, Rus, Ștefan - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Matei - Nsimba, Teles Au intrat: Al Hamlawi (min. 60), Băsceanu (min. 73), Bancu (min. 73), Badelj (min. 91), Crețu (min. 98), Mogoș (min. 106)

Bancu este un jucător care indiscutabil trebuie să facă parte din primul 11. Este indispensabil Craiovei și în momentul de față este cel mai bun fundaș stânga și pentru echipa națională. Din puncte de vedere ofensiv îți aduce un plus mult mai mare decât Ștefan, dar și defensiv este mult mai abil, cunoaște, a jucat în sistemul ăsta mai mult decât Ștefan, este incomparabil. Acum nu știu cum a gândit Coelho. Marius Șumudică

Marius Șumudică: „În momentul de față ai ajuns în finală datorită jucătorilor”

Șumudică l-a criticat pe Filipe Coelho și pentru gestul de la final, când antrenorul Craiovei a dat mâna cu Zeljko Kopic, tehnicianul „câinilor, și a plecat la vestiare în loc să rămână pe teren alături de jucători.

„Este un antrenor care îți ia ochii, este echilibrat, vorbește foarte frumos, este foarte calm. Nu mi-au plăcut două lucruri ieri. Nu mi-au plăcut schimbările și doar norocul a făcut ca Universitatea Craiova să mai ajungă la acea șansă a penalty-urilor.

Și nu mi-a plăcut, eu sunt mai exuberant, că a intrat imediat la cabine după o semifinală de Cupă așa tensionată. Tu, să dai mâna cu antrenorul advers și să pleci la cabine, să nu stai lângă jucătorii tăi, să nu te bucuri cu ei și să aștepți jucătorii echipei adverse și să dai mâna cu ei.

Băi, faci parte din grupul Universitatea Craiova. Intri pe teren, îți feliciți jucătorii. Nu știu dacă e nevoie să te duci să scandezi, să te scălămbăi, dar dai mâna cu jucătorii, după care aștepți jucătorii echipei adverse.

Trebuie să-ți respecți grupul și suporterii care au venit și au ținut piept galeriei lui Dinamo. Din punctul meu de vedere, acestea sunt greșelile”, a mai spus Șumudică.

Domnul Coelho, în momentul de față ai ajuns în finală datorită individualităților pe care le ai și datorită jucătorilor care au crezut până la final și ți-au spus să nu-i scoți de pe teren. Au luat decizia de unii singuri să nu-i scoți de pe teren, să rămână în continuare și să-ți marcheze gol. L-ați văzut pe Rus când s-a dus să salute galeria cu lacrimi în ochi, plângea, omul ăsta ardea. A făcut un meci extraordinar! Marius Șumudică

