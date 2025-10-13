Sorana, în optimi la Osaka! Cîrstea a revenit după ce a pierdut primul set. Cu cine ar putea juca în faza următoare

Sorana Cîrstea (#51 WTA) s-a calificat în optimile turneului de la Osaka după ce a învins-o Moyuka Uchijima (#81 WTA).

Românca a revenit după ce a pierdut primul set. Scorul final: 2-6, 6-4, 6-2.

Sorana Cîrstea a avut nevoie de o oră și 55 de minute pentru a se impune în fața japonezei Moyuka Uchijima.

Sorana Cîrstea a început greu partida de la Osaka

Moyuka Uchijima a început promițător meciul din șaisprezecimile turneului de la Osaka, jucătoarea niponă câștigând primele două game-uri.

Deși Sorana Cîrstea și-a adjudecat al treilea game, nu a putut să o oprească pe Uchijima, care s-a distanțat la +3.

Românca a reușit să mai câștige un singur game, iar Uchijima s-a impus în primul set fără mari bătăi de cap, 2-6.

Sorana Cîrstea, întoarcere de scor la Osaka

În al doilea set, Sorana Cîrstea și-a adjudecat primul game, însă japoneza a întors scorul, 1-2. Românca a ratat o minge de break în game-ul 4, dar a reușit să egaleze.

Cele două jucătoare au fost la egalitate până în game-ul decisiv, în care Sorana Cîrstea a intrat în avantaj 5-4. Românca a câștigat pe serviciul lui Uchijima și a egalat situația pe tabelă.

Debutul setului decisiv a fost asemănător cu cel anterior: 1-2 după trei game-uri. Totuși, Sorana Cîrstea a reușit să se distanțeze. Într-un final, românca a obținut victoria după ce a câștigat cinci game-uri consecutive.

Sorana Cîrstea o va întâlni în optimi pe câștigătoarea partidei dintre Katie Boulter (29 de ani, #59 WTA) și Linda Noskova (20 de ani, #17 WTA).

