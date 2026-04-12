Sorana Cîrstea și Shuai Zhang, campionate în proba de dublu la Linz/ Foto: IMAGO
Tenis

Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.04.2026, ora 18:59
alt-text Actualizat: 12.04.2026, ora 19:34
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #29 WTA) și chinezoaica Shuai Zhang (37 de ani, #64 WTA) s-au impus în proba de dublu din cadrul turneului WTA 500 de la Linz.

Eliminată în sferturile de finală pe tabloul de simplu, de Mirra Andreeva (18 ani, #10 WTA), „Sori” nu a plecat cu mâna goală din Austria.

Sportiva din România și-a trecut în palmares al 7-lea trofeu cucerit în proba de dublu, după ce a făcut pentru prima dată în carieră pereche cu chinezoaica Shuai Zhang.

Favorite principale la titlu, Cîrstea și Zhang nu au avut nicio emoție în ultimul act al turneului de la Linz.

Perechea româno-chineză s-a impus, scor 6-3, 6-2, în fața cehoaicelor Jesika Maleckova (31 de ani, #788 WTA) și Miriam Skoch (29 de ani), la capătul unui meci ce a durat o oră și 9 minute.

De precizat că, Sorana și Shuai nu au pierdut niciun set în drumul spre trofeu.

Pentru câștigarea turneului, cele două sportive s-au ales cu 53.510 euro şi 500 de puncte WTA.

Trofeele câștigate de Sorana Cîrstea la dublu

  • Morocco Open (mai 2008)
  • Luxembourg Open (octombrie 2008)
  • Estoril Open (mai 2010)
  • Texas Open (august 2011)
  • Lugano Open (aprilie 2019)
  • Madrid (mai 2025)
  • Linz (aprilie 2026)

Sportiva originară din Târgoviște nu va avea prea mult timp de odihnă. Sorana va participa la turneul WTA 250 de la Rouen, Franța, unde este favorită #2 a competiției.

În prima rundă a tabloului de simplu, Cîrstea o va întâlni pe franțuzoaica Fiona Ferro (29 de ani, #216 WTA), cea care beneficiază de un wild card.

tenis Sorana Cirstea shuai zhang wta linz
Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 17 rapid 16 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share