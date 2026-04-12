Absențe importante la Rapid Jucătorii pe care nu se poate baza Costel Gâlcă în meciul cu FC Argeș: „Avem trei probleme”

Costel Gâlcă (54 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a prefațat meciul cu FC Argeș din etapa #4 a play-off-ului din Liga 1.

Rapid - FC Argeș se joacă luni, de la ora 18:30, și va fi transmis live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Deși a început play-off-ul cu o victorie, 3-2 cu Dinamo, Rapid a pierdut următoarele două partide, 0-1 cu CFR Cluj și 1-2 cu U Cluj, și are mare nevoie de un succes, ocupând locul 3, la cinci puncte în spatele primelor clasate.

Costel Gâlcă, înainte de meciul cu FC Argeș: „Avem trei probleme”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu FC Argeș, Costel Gâlcă a numit jucătorii pe care nu îi va avea la dispoziție.

„Avem trei probleme: Leo Bolgado, Cătălin Vulturar și Gabriel Gheorghe” , a spus antrenorul giuleștenilor.

Ultimii doi s-au accidentat în partida cu U Cluj din etapa precedentă. Vulturar a aterizat nefericit, pe umăr, în urma unui fault al lui Ovidiu Bic. A suferit o disjuncție acromio-claviculară, o leziune care afectează articulația dintre claviculă și acromion, și ar putea rata restul sezonului.

Gâlcă a vorbit despre importanța meciului cu FC Argeș.

„Ne așteaptă un meci cu o echipă care are agresivitate, care verticalizează, care a demonstrat că se poate bate cu oricine din play-off. O echipă harnică și bine organizată.

Suntem mult mai bine. Trebuie să ne gândim la meciul următor. E important pentru noi să revenim, să putem să câștigăm acest meci, venind după două înfrângeri.

Și cu toate că nu o să avem suporterii lângă noi, e important pentru noi să putem să luptăm în continuare pentru primele poziții. E important să le aducem bucurie copiilor și celor care sunt prezenți în tribună.

E important pentru noi (n.r. - să câștige) ca să putem să luptăm (pentru titlu). Meciul de mâine (luni) ne menține în luptă. Chiar dacă e o distanță, spun eu, destul de mare, e important ca cele 3 puncte să rămână aici.

E important pentru noi ca din fiecare meci să scoatem ceva, să putem să adunăm puncte cât mai multe”, a mai spus Gâlcă.

FC Argeș pune presiune pe adversari. Încearcă tot timpul să câștige duelurile. Dacă știm să îi atragem, cu siguranță că o să avem ocazii și putem să marcăm goluri. Dar important pentru noi este echilibrul defensiv și inspirația în fața porții. Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Meciul dintre Rapid și FC Argeș se va juca cu porțile închise, după incidentele de la derby-ul cu Dinamo (3-2), din prima etapă din play-off.

În plus, Comisia de Disciplină a sancționat clubul Rapid și cu amenda maximă de 60.000 de lei.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 3 36 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 3 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27 beneficiază de rotunjire beneficiază de rotunjire

