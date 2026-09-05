„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”

Sorana Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) a oferit un interviu amplu după succesul cu Jasmine Paolini (30 de ani, #21 WTA) din turul 3 de la US Open.

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Sportiva româncă s-a calificat în „optimile” turneului american, scor 6-3, 6-3, iar la final a explicat cum a gestionat momentele importante ale duelului de vineri seara.

Sorana Cîrstea: „Am simțit din nou că pot să servesc bine”

„Cred că trebuie să fii agresivă împotriva ei. Dacă o lași să domine punctul, îți va complica viața. Mă bucur că am servit mai bine, pentru că am niște probleme la abdomen încă de la turneul din Londra. De atunci, serviciul meu n-a fost așa bun.

Am simțit însă că pot din nou să servesc bine, mai ales în momentele importante, când am reușit să obțin niște puncte ușoare. A ajutat foarte mult.

Jocul meu a fost bun încă din primul tur. Forehand, backhand, totul este sub control, am și returnat foarte bine. Singura problemă era serviciul. Cumva, acum am reușit să servesc bine.

Am încercat în ultima săptămână să îmi recapăt coordonarea, pentru că o lună de zile după Wimbledon n-am mai servit. Mi-am revenit la momentul potrivit.

Trăiesc în prezent. E ușor de zis, dar greu de făcut. Suntem mereu atât de preocupați cu tot ce ne așteaptă sau ne tot gândim la ce puteam face mai bine în trecut. Acum doar mă bucur de prezent, de fiecare zi și de fiecare experiență. Cred că mă descurc mai bine la acest capitol. Sunt mai prezentă pe teren și în afara lui și sunt fericită.

Viața e frumoasă. Încerc să fiu pozitivă și mă bucur că joc atât de bine și că sunt la acest nivel, chiar dacă a venit atât de târziu în cariera mea.

A fost un an minunat și sunt atât de fericită că reușesc să joc la aproape același nivel săptămână de săptămână. E foarte frumos. Joc de atâția ani la US Open și tot nu mă satur”, a spus Sorana Cîrstea, pentru Tennis Channel.

2,3 milioane de dolari este suma aproximativă câștigată de Sorana Cîrstea în 2026, în urma rezultatelor din tenis

Sorana Cîrstea: „ Mi-a zis să gândim bine programul ca să avem o șansă să ajungem la Turneul Campioanelor”

Ulterior, Sorana a dezvăluit și discuțiile purtate cu antrenorul său, legate de posibilitatea de a participa la Turneul Campioanelor la finalul sezonului, ca urmare a rezultatelor foarte bune.

„După Roland Garros, antrenorul meu mi-a zis că sunt pe locul 11 în clasamentul WTA Race. Eu nu mă pricep, nu prea urmăresc clasamentele, nu știu câte puncte se dau. Mereu am stat deoparte. Dar antrenorul mi-a zis atunci că sunt pe 11 și că trebuie să gândim bine programul ca să avem o șansă să ajungem la Turneul Campioanelor.

I-am zis: «Oprește-te! Oprește-te aici!». Pentru că ce am făcut bine anul acesta a fost să nu mă gândesc și să nu am obiective în privința clasamentului. Sigur, am avut niște obiective de creștere a nivelului, a poziției, dar n-am vrut să mă gândesc foarte mult la clasament.

I-am zis că nu vreau să schimb nimic. Nu vreau să mă gândesc deodată că trebuie să fac ceva, sau să joc într-un fel sau că am nevoie de nu știu câte puncte. A înțeles și m-a lăsat în pace. Nu mi-a mai zis nimic de atunci. Ne bucurăm și vedem ce se întâmplă”, a mai spus Cîrstea.

Sportiva româncă a vorbit și despre următoarea provocare: duelul de foc din „optimi”, cu Jessica Pegula, locul 3 WTA.

Sunt pregătită pentru meciul cu Pegula, normal. E o jucătoare extraordinară, atât de consecventă. E incredibil ce a reușit să realizeze, că tot vorbeam de menținerea nivelului ridicat în fiecare săptămână. E o adversară dificilă. Am avut un meci greu cu ea la Cincinnati, dar am fost mulțumită la final. A fost genul de meci care putea merge în orice direcție. Sunt nerăbdătoare, știu că va fi greu și că are prima șansă, dar mi-am câștigat dreptul de a fi aici și abia aștept meciul. Sorana Cîrstea

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