David Popovici strigă în zadar Apelurile campionului olimpic, ignorate de autorități: „Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi”

David Popovici (21 de ani) a vorbit din nou despre condițiile de la complexul sportiv „Lia Manoliu”.

Campionul olimpic a atras atenția de mai multe ori asupra situației precare a bazinului din interior.

La mai bine de un an de la primul apel al lui David Popovici către clasa politică pentru modernizarea bazinului de „Lia Manoliu”, condițiile de antrenament au rămas aceleași.

David Popovici: „Vine din nou aerul în care am reușit totuși să fac performanță”

Campionul olimpic și mondial nu a ratat nicio ocazie să atragă atenția statului asupra nevoii de modernizare a complexului „Lia Manoliu”, iar acum se declară dezamăgit că încă nu există niciun demers în acest sens.

„Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința bazinului de la «Lia Manoliu», pentru că nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul din interior, care are mare nevoie de renovare . Vine iarna, vine balonul și aerul acela în care am reușit totuși să fac performanță.

Numai că sunt absolut convins că dacă am avea condiții de top, așa cum sunt în alte țări sau în alte orașe din România, mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze”, a spus Popovici, potrivit agerpres.ro.

Ultima dată când David critica statul pentru că nu inițiază renovarea bazinului interior de la „Lia Manoliu” a fost după Mondialele din această vară, unde a cucerit aurul și la 100, și la 200 de metri liber.

Cu toate acestea, sportivul român e încântat că măcar reușește să inspire alți tineri să vină la înot:

„În comparație cu acum cinci ani, eu sunt destul de pozitiv, mi se pare că sunt mai mulți copii care fac sport, parcă văd mai mulți copii mișcându-se, făcând sport.

Cu atât mai mult mă bucur văzându-i venind la bazin. E plăcut să aud patroni de bazine spunându-mi după rezultatele mele că nu mai au loc pentru copii”, a mai spus Popovici.

Antrenamentele le voi începe în două-trei săptămâni. Acum nu am stat atât de mult cât am stat după Jocurile Olimpice, dar a trecut destul timp încât să mi se facă dor de rutină David Popovici

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport