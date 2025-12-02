Cârțu, dezamăgit de atacanți Oficialul de la U Craiova cere mai mult de la Al-Hamlawi și Etim: „Poate trebuie să facă asta”

Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre situația lui Assad Al-Hamlawi (25 de ani), atacantul adus în vară pe „Ion Oblemenco”.

Oficialul grupării din Bănie l-a analizat și pe Monday Etim (26 de ani).

Al-Hamlawi a avut parte de un început perfect de sezon la Universitatea, bifând 4 goluri în preliminariile Conference League și alte 2 în campionat.

Ulterior, el n-a mai reușit să înscrie până la partida cu Mainz, când a marcat golul victoriei din penalty, în minutul 67. A fost 1-0 pentru olteni.

Sorin Cârțu, despre Assad Al-Hamlawi : „Poate ar trebui să muncească mai mult”

Cârțu este de părere că vârful palestinian suferă la capitolul încredere și, totodată, are probleme atunci când primește mingea în careu.

„Într-un fel, faptul că și-a asumat executarea penalty-ului la momentul respectiv (n.r. – cu Mainz) este de lăudat. Acel gol trebuie să-i dea mult mai multă încredere și să-i formeze un tonus de concurs.

Păcat de atâtea acțiuni care sunt aduse în fața porții, însă ei lipsesc de la finalizare. Îl așteptăm să fie mult mai inspirat. Poate trebuie să muncească mai mult, nu știu ce să zic” , a declarat Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.

FOTO. Imagini de la U Craiova - Mainz 1-0:

„Sângele rece, daca nu-l ai...”

Conducătorul de la Universitatea Craiova a comentat și situația lui Monday Etim.

„Cartea de vizită a atacantului este golul. Păcat că echipa îi aduce în posturi deosebite de finalizare. Sângele rece, dacă nu-l ai în tine, nu-l ai… degeaba încerc eu să te antrenez.

Mă uitam și la Etim acolo… păcat de toată faza făcută de Bancu (n.r. în minutul 84 al meciului cu U Cluj). Modul în care s-a deschis pentru finalizare a fost splendid, însă a greșit ce era mai simplu. N-am înțeles finalizarea aceea.

Am mai avut un meci la Galați în care toți atacanții au tras doar peste bară”, a mai spus Sorin Cârțu.

6 goluri a produs Monday Etim în 12 meciuri disputate în tricoul celor de la Universitatea Craiova. A marcat de 4 ori și a livrat 2 pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport