Rădoi, săgeți spre Rotaru Ce îl nemulțumește pe antrenorul de la Universitatea Craiova: „Trebuie să spunem adevărul”

METALOGLOBUS - U CRAIOVA 0-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oaspeților, a lansat înțepături la adresa lui Mihai Rotaru, patronul oltenilor.

Rădoi este de părere că rezultatele slabe din ultimul timp nu se datorează doar jucătorilor.

Tehnicianul oltenilor susține că și conducerea are partea ei de vină.

METALOGLOBUS - U CRAIOVA. Mirel Rădoi, săgeți la adresa lui Mihai Rotaru: „Toată lumea e de vină”

„Trebuie să spunem adevărul. Nu doar Bergodi, Neagoe, Reghecampf sau Rădoi sunt nebuni. E clar că și la nivel de club lucrurile nu sunt stabile și trebuie să recunoaștem.

Dacă dânșii nu vor să o facă, atunci ei au o problemă. E clar că toată lumea e de vină, într-un procent mai mic sau mai mare, cu tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

Mirel Rădoi cere răbdare din partea fanilor: „Face parte din proces”

Mirel Rădoi consideră că echipa sa a avut un joc acceptabil la Clinceni, deși oltenii au pierdut 2 puncte.

„Nu pot fi foarte, foarte dezamăgit, evident că nu ne avantajează rezultatul, însă jocul nu pot să spun că m-a nemulțumit în totalitate.

Au fost ocazii foarte clare, la un moment dat și noi le-am făcut jocul ușor, dar știam că asta vor face, vor aglomera spațiile între compartimente, și trebuia să aducem centrări, cu mulți oameni în careu sau combinații rapide în zona centrală”, a spus Mirel Rădoi, la DigiSport.

Antrenorul celor de la Universitatea Craiova cere răbdare din partea suporterilor, întrucât mare parte din campionat nu s-a disputat:

„ Nu cred că după o discuție cu suporterii și un 0-0 aruncăm tot ce s-a construit până acum sau că suntem în mare criză dacă nu câștigăm partida cu Rapid.

Ăsta e fotbalul, face parte dintr-un proces, nimeni nu știe cine va câștiga campionatul. Nu putem spune că rezultatul meciului cu Rapid va decide acest lucru.

E un drum lung, sunt sigur că vor mai fi răsturnări și meciuri de genul ăsta, unde Metaloglobus va câștiga punct și puncte, nu cred că în seara asta s-a schimbat ceva”.

FOTO Conflict fani - jucători după Metaloglobus - U Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport