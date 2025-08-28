Bairam și Bancu, eroii cu bandaje Cei 2 jucători ai Universității Craiova au uitat de problemele avute înainte de meciul cu Bașakșehir și au contribuit la golurile oltenilor

Ștefan Baiaram (22 de ani) și Nicușor Bancu (32 de ani) au contribuit la primele două goluri ale oltenilor din meciul retur cu Bașakșehir.

Ambii jucători au avut probleme medicale înaintea acestei partide și evoluează cu bandaje pe picior.

Deși echipa turcă a marcat în minutul șapte, oltenii nu s-au pierdut cu firea și au întors scorul până la pauză, ajungând la un 4-2 la general.

Nicușor Bancu, absent la returul cu Spartak Trnava (3-4, 6-4 la general) din cauza unei accidentări la genunchi, a revenit pe teren în primul tur cu Bașakșehir.

Totuși, din cauza problemei medicale, a fost nevoit să poarte un bandaj la genunchi.

În ciuda accidentării, Bancu a reușit să combine cu Cicîldău, care a șutat puternic. Balonul a trecut pe lângă apărători și a intrat în poartă.

În minutul 27, același Bancu, aflat la marginea careului, își face spațiu cu un dribling și îi pasează lui Baiaram, și el cu probleme la piciorul stâng înaintea acestui meci.

Baiaram iese din marcaj și înscrie din fața porții.

Baiaram se accidentase în timpul meciului cu Petrolul (2-0) din Liga 1. A călcat pe minge într-un duel cu Ricardinho și a fost transportat la spital.

Deși controlul RMN nu a dezvăluit vreo problemă medicală, atacantul a avut dureri și nu a făcut antrenamentul de marți, dar și-a revenit la timp pentru meci.

