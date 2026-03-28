Sorin Dinu și Ramona Farcău, candidați la fucțiile de președinte, respectiv vicepreședinte, ale Federației Române de Handbal. Fotomontaj GOLAZO.ro
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game

Publicat: 28.03.2026, ora 21:30
  • Federația Română de Handbal își va cunoaște, pe 24 aprilie 2026, viitorul președinte
  • Sorin Dinu, 52 de ani, va fi unul dintre contracandidații lui Constantin Din la șefia handbalului românesc
  • Cine mai candidează și care sunt punctele cele mai importante ale proiectelor, mai jos

Sorin Dinu, fost arbitru și actualul vicepreședinte al Federației Române de Handbal, și-a anunțat candidatura la postul de președinte al acestei instituții, actualmente condusă de Constantin Din.

Sorin Dinu are o echipă formată din Ramona Farcău, fosta mare handbalistă, care va candida pentru postul de vicepreședinte, și Aurelian Roșca, director tehnic. Pe lângă Constantin Din și Sorin Dinu, candidați pentru șefia FRH mai sunt: Bogdan Voina, Cristi Potoră, Virgil Ioan Popovici și Alexandru Dedu.

Sorin Dinu: „Susțin Legea Novak”

Moderatorul dialogului dintre candidații Sorin Dinu, Ramona Farcău, Aurelian Roșca și presă a fost Vali Moraru, actualul prezentator al emisiunii DigiSport Special, fost practicant de handbal, așa cum a declarat, și susținător al „perechii” Sorin Dinu – Ramona Farcău.

În sală s-au aflat Luminița Huțupan-Dinu și Carmen Amariei, ambele incluse în Hall of Fame-ul handbalului feminin mondial, precum și foștii internaționali Alin Șania și Mihai Popescu.

Sorin Dinu, fost avocat și arbitru internațional, și-a exprimat o dată în plus sprijinul pentru Legea Novak, care obligă cluburile noastre să aibă în permanență pe teren 40% jucători români în componența echipei.

Cu câteva zile în urmă, modificările Legii Educației și Sportului nr. 69/2000 au fost adoptate de Parlamentul României, dar președintele Nicușor Dan le-a atacat la CCR. Instituția din urmă a amânat luarea unei decizii pe această temă.

„Sunt un susținător al implementării Legii Novak, care stipulează că echipele trebuie să aibă 40% sportivi români în teren, și vom încerca să aplicăm această regulă în ligile naționale de handbal.

Nu cred că e o problemă ca fiecare club să crească un jucător U23. Trebuie să ne gândim și la jucătorii noștri, să-i creștem”, a spus Dinu.

Ramona Farcău: „Legea Novak e pentru români”

Ideea a fost susținută și de Ramona Farcău, golghetera competiției handbalistice feminine de la Jocurilor Olimpice Beijing 2008, cu 56 de goluri.

„Legea Novak e pentru români, nu împotriva străinilor. Cluburile pot avea câți jucători din afară doresc și pot juca cu aceștia, formând 100% o echipă doar cu străini, în cupele europene.

Nu mai avem volum de copii care să vină la handbal, e adevărat, dar avem material uman cu care să facem rezultate bune. Au nevoie de timp și, mai ales, de meciuri. Nu poți învăța la antrenamente ceea ce se petrece într-o partidă”.

Experiența Ramonei Farcău în sectorul juvenil vine ca urmare a înființării Asociației Club Sportiv Olympic RFH, care se ocupă cu creșterea și dezvoltarea copiilor care vor să facă o carieră din handbal.

În acești patru ani pe care i-am petrecut la FRH am văzut foarte multe lucruri. Și mi-am dat seama că nu pot schimba lucrurile decât din funcția de președinte, de asta am și ales să candidez. Sorin Dinu, vicepreședintele Federației Române de Handbal

Ramona Farcău: „Handbalul e foarte jos”

Fosta finalistă a Ligii Campionilor din 2010 a subliniat și importanța criteriilor de selecție a jucătoarelor și jucătorilor care fac pasul către primele reprezentative de handbal ale României.

„Ne trebuie transparență atunci când vorbim de convocări. De asemenea, vrem o strategie unitară, adică toți să tragem în aceeași direcție. Dorim criterii de excelență după care să evaluăm sportivii.

Handbalul nostru a ajuns la un nivel foarte jos, așa cum nu credeam că e posibil. Dar am încredere în programul nostru, al domnului Dinu și al meu, de redresare”, a mai spus Ramona Farcău.

Sorin Dinu a punctat câteva dintre capitolele pe care le consideră foarte importante ale programului cu care candidează și cu care speră să reformeze handbalul românesc:

  • Desemnarea unui director tehnic cu experiență – Aurelian Roșca (antrenor principal al naționalei de junioare care a câștigat aurul Mondialului din 2014).
  • Crearea unui departament care să analizeze dezvoltarea tactică și tehnică a handbalului mondial, astfel încât România să se alinieze acestora.
  • Înființarea unei școli de antrenori în cadrul FRH.
  • Crearea unui regulament care să facă incompatibilă funcția de membru în Consiliul de Administrație al FRH cu cea de membru în Comisiile acestei instituții.
  • Publicarea trimestrială a execuției bugetare, pentru o mai mare transparență.
  • Înființarea centrelor naționale de excelență.
  • Organizarea unui campionat național de elită, cu 24-32 de echipe, la juniori 1 și 2.
  • Supunerea la votul cluburilor deciziile privind vânzarea drepturilor TV pentru Liga Florilor și Liga Zimbrilor, precum și pentru meciurile echipelor naționale.
  • Organizarea anuală a unui All Star Game între jucătorii români și cei străini.

