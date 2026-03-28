Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Admistrație de la FCSB, a dat noi detalii despre starea de sănătate a lui Vlad Chiricheș (36 de ani) și Siyabonga Ngezana (28 de ani).

Revenit în primul „11” al celor de la FCSB, Chiricheș a ieșit accidentat în minutul 29 al partidei cu Metaloglobus (1-0), în timp ce Ngezana n-a mai jucat de la remiza cu Fenerbahce (1-1), în ultima etapă din Europa League.

Mihai Stoica, vești despre accidentările lui Chiricheș și Ngezana

În ciuda faptului că președinte CA spunea că fundașul sud-african nu va mai juca în acest sezon, fotbalistul a revenit la antrenamente, dar nu a putut încheia sesiunea de vineri. Lucrurile nu ar fi atât de grave.

În ceea ce îl privește pe veteranul campioanei, acesta s-a tratat la celebrul vraci Marijana Kovacevic de la Belgrad, dar acum simte dureri în altă zonă.

„Ultimele vești de la FCSB sunt: Siyabonga Ngezana s-a antrenat normal cu echipa. Azi (n.r. vineri) a ieșit din antrenament că e puțin încărcat pe ischiogambieri, dar nu e nimic grav.

Vlad Chiricheș a fost la Belgrad, s-a reparat problema, dar resimte durere în altă zonă. E la sală.

Cercel s-a antrenat și el normal cu echipa, azi a venit cu temperatură și cu durere în gât”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

FCSB, situație complicată la Botoșani

În acest moment, campioana României dă opt jucători la națională, dar și la selecționata de seniori: Daniel Bîrligea, David Miculescu și Florin Tănase.

Mihai Stoica susține că cei trei fotbaliști nu vor juca la Botoșani, din cauza amicalului pe care România îl are programat marți în Slovacia.

„Opt jucători sunt plecați. Din ăia opt nu sunt unii care se antrenează cu prima echipă, dar nu joacă. Va fi complicat pentru noi jucând vineri să folosim jucătorii care vor juca marți.

Va fi foarte greu pentru Mirel să facă o echipă competitivă la Botoșani.

Cineva a făcut o glumă proastă ca să pună meciurile astea amicale acum. Asta e. Vor juca în amicalul de marți nu vor juca la Botoșani, care nu e amical”, a concluzionat Mihai Stoica.

Meciul FC Botoșani - FCSB este programat vineri, cu începere de la ora 20:30, și se vede în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciurile din play-out rămase pentru FCSB

FC Botoșani - FCSB

FCSB - Oțelul Galați

Farul Constanța - FCSB

FCSB - Petrolul Ploiești

Csikszereda - FCSB

FCSB - Unirea Slobozia

Hermannstadt - FCSB

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA Arad 2 25* 9 Botoșani 2 24 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 1 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Petrolul 2 16 14 Hermannstadt 2 15* 15 Unirea Slobozia 1 13* 16 Metaloglobus 2 10

*️ - beneficiază de rotunjire

