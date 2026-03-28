Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”

GLORIA BISTRIȚA - IKAST 37-28. Manșa retur a play-off-ului pentru sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin a fost întreruptă, în minutul 47.

La scorul de 25-23 pentru formația din România, arbitrul Boris Cipov (Slovacia) a fluierat oprirea jocului pentru a merge la masa oficială.

Motivul pentru care Gloria Bistrița - Ikast a fost întrerupt

Acesta a acuzat că a fost stropit cu apă de fanii Gloriei, care se aflau în spatele porții la care atacau favoritele.

„Galeria, vă rugăm frumos nu aruncați cu apă spre arbitri! Haide să încurajăm echipa așa cum se cuvine” a fost anunțul crainicului.

Între timp, un steward a mers în peluza suporterilor pentru a discuta cu fanii prezenți în acea zonă. După aproximativ un minut, jocul s-a reluat.

După victoria din tur, 35-34, Bistrița a reușit să se impună și în fața propriilor fani, scor 37 - 28, și a reușit o calificare istorică în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, la doar a doua participare în cea mai importantă competiție.

Pentru un loc în Final 4, Gloria va întâlni Brest Bretagne, câștigătoarea Grupei B.

CSM București, campioana en-titre a României, este calificată deja în faza următoare a competiției, unde va da probabil peste Esbjerg (37-26 în turul cu Podravka).

Rezultatele înregistrate de Gloria Bistrița în acest sezon al Ligii Campionilor (Grupa A)

29-26 și 34-30 cu Storhamar

34-33 și 32-31 cu Debrecen

24-31 și 26-39 cu Metz

18-33 și 22-27 cu Gyor

38-35 și 28-32 cu Esbjerg

29-26 și 34-38 cu Buducnost

36-32 și 36-32 cu Borussia Dortmund.

