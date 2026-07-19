Zlatan nu s-a putut abține VIDEO. Ce l-a făcut pe Ibrahimovic  să înjure în direct la TV înainte de finala CM 2026

Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a înjurat în direct, din cauza fricii de zbor cu elicopterul.

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Pe parcusul Campionatului Mondial, legendarul atacant suedez a lucrat ca analist pentru postul de televiziune american, Fox Sports, alături de Thierry Henry și Alexi Lalas, fost internațional american.

VIDEO. Ibrahimovic, îngrozit de zborul cu elicopterul! Suedezul a înjurat în direct

Înaintea finalei Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania și Argentina, cei trei au zburat cu elicopterul pentru a ajunge la New York.

Renumit pentru atitudinea sa impunătoare și caracterul puternic, Ibrahimovic a rămas împietrit înainte de decolare.

Îmbrăcat elegant într-un costum crem, atacantul suedez a fost surprins în timp ce își șterge transpirația de pe frunte, iar în momentul în care a fost întrebat cum se simte nu s-a mai putut abține și a scăpat o înjurătură:

„Adrenalina îmi pompează, mă *** pe mine de frică! Nu-mi plac elicopterele, dar nu-i nimic, o am pe Rebecca (n.r.- Lowe, moderatoare Fox Sports) lângă mine, îl am pe Thierry, îl am pe Alexi. Dacă ne prăbușim, ne prăbușim împreună”, a spus Ibrahimovic, citat de dailymail.com.

Este unul din rarele momente în care Ibrahimovic își expune temerile în public, preferând mereu să afișeze o încredere ieșită din comun, prin replici sale savuroase.

În timpul adolescenței, Arsene Wenger i-a promis suedezului să dea o probă la Arsenal. Zlatan a refuzat să participe, spunând: „Nu dau probe. Ori mă iei, ori nu. Nu sunt aici să pierd timpul.”

„Când eram tânăr, eram convins că nimeni nu este mai bun decât mine. Nu mă pot opri din râs când văd cât de perfect sunt”, declara Ibrahimovic într-un interviu acordat în 2023.

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