Haos la finala CM 2026 FOTO. Fanii au fost nevoiți să îndure cozi de peste două ore, îmbrânceli și probleme mari de organizare

Fanii fotbalului au trebuit să înfrunte cozi uriașe și probleme de organizare cu doar câteva ore înaintea finalei Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, care s-a disputat pe stadionul MetLife din New Jersey.

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Problemele au început cu aproximativ șase ore înaintea partidei. La unele dintre punctele de acces, timpul de așteptare a depășit două ore, în condițiile în care mii de persoane încercau să intre în arenă.

Cozi de peste două ore, îmbrânceli și probleme mari de organizare

Controalele au fost mai stricte decât în mod obișnuit, pe fondul măsurilor de securitate luate pentru prezența unor oficiali de rang înalt, printre care și președintele american Donald Trump.

Situația s-a complicat și mai mult la unele intrări. Au existat probleme tehnice la sistemul de scanare a biletelor, care au încetinit accesul și au creat confuzie în rândul spectatorilor, conform talksport.com.

Unii fani ar fi fost direcționați greșit, în timp ce verificările suplimentare de securitate au mărit timpul de așteptare.

Probleme au fost și în zonele de acces pentru personal și presă. Și în cazul lor s-au format cozi de peste două ore, conform marca.com.

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