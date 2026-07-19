Donald Trump (80 de ani), președintele SUA, a fost surprins în loja oficială alături de Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, în timp ce atingea și mângâia trofeul Cupei Mondiale.

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Trump și Infantino urmăresc împreună finala, iar președintele american urmează să participe și la ceremonia de premiere de după meci.

Donald Trump a mângâiat trofeul Campionatului Mondial

Un moment neobișnuit a fost surprins în primele minute ale finalei Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina.

Aflat în loja oficială, Donald Trump a fost surprins de camerele TV în timp ce primește trofeul Cupei Mondiale și începe să-l mângâie. În acel moment, Gianni Infantino a început să râdă.

Trofeul original al Cupei Mondiale aparține FIFA și este folosit la ceremonia de premiere.

Campioana mondială îl primește doar pentru momentul festiv de după finală, după care trofeul revine în posesia FIFA, iar federația câștigătoare primește o replică placată cu aur.

Trump și Infantino, relație controversată

Relația apropiată dintre Donald Trump și Gianni Infantino a stârnit controverse de-a lungul celui de-al doilea mandat al președintelui american.

Cei doi au apărut împreună la mai multe evenimente, iar apropierea dintre ei a depășit cadrul strict al Cupei Mondiale. Infantino a participat inclusiv la Summitul pentru Pace al președintelui american, în octombrie 2025.

Trump a vorbit chiar înaintea finalei despre succesul turneului, dar și despre discuțiile purtate cu Infantino pentru ca Statele Unite să încerce să găzduiască din nou Cupa Mondială în viitor.

De asemenea, în decembrie 2025, în cadrul evenimentului dedicat tragerii la sorți pentru grupele CM 2026, Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace, care i-a fost înmânat de Gianni Infantino, conducătorul forului internațional.

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