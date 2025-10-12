ROMÂNIA - AUSTRIA. Problemă neașteptată la Arena Națională, înainte de meciul din preliminariile CM 2026.

România - Austria se joacă în această seară, de la 21:45, pe Arena Națională. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Cu puțin timp înainte de fluierul de start al partidei din preliminariile Campionatului Mondial, pe Arena Națională se resimte puternic un miros de mici.

Problemă neașteptată înainte de România - Austria

Federația Română de Fotbal a organizat în jurul stadionului mai multe zone destinate suporterilor, iar mirosul degajat de grătarele de lângă Arena a „inundat” și stadionul.

Suporterii s-au plâns că mirosul e greu de suportat, iar situația s-ar putea îmbunătăți abia după startul partidei, când grătarele vor fi oprite.

Selecționata lui Mircea Lucescu are nevoie de o victorie în fața selecționatei austriece, pentru a mai spera la locul 2 în grupă.

Șansele României de a se clasa pe poziția secundă a grupei au crescut după ce Bosnia a remizat cu Cipru, scor 2-2.

