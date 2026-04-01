„Lipsă de respect” Gică Popescu, reacție categorică după înfrângerea cu Slovacia: „Echipă fără pretenții”

SLOVACIA - ROMÂNIA 2-0. Gică Popescu (58 de ani), fostul mare internațional, a tras un semnal de alarmă după eșecul „tricolorilor”.

„Baciul” a avut o reacție dură, după înfrângerea din amicalul de la Bratislava.

Gică Popescu: „Lumea începe să se obişnuiască cu noi ca echipă fără pretenţii”

Popescu s-a arătat dezamăgit de evoluția „tricolorilor” și avertizează că publicul se va obișnui cu o națională a României fără pretenții, tratată cu tot mai puțin respect.

„Am văzut ambele echipe jucând dezinvolt, nu erau concentrate doar să nu primească gol. Au atacat ambele atunci când au avut mingea.

Din păcate, ne-am dat două autogoluri, Bîrligea şi apoi gafa lui Aioani, pe care o consider jumătate autogol. Un meci fără istoric, cu multe schimbări.

Am avut impresia că fiecare echipă voia să treacă timpul, fără presiune, fără miză. Eu sunt convins că mâine nu ne vom aduce aminte de acest meci. Nu a stârnit emoţii sau interes.

Jucătorii au jucat dezinvolt, iar senzaţia mea era că fiecare vrea să termine mai repede, să plece la echipa de club, să se încheie aceste patru zile.

Este o generaţie care a ajuns în jurul vârstei de 26-28 de ani. Se spune că aceasta este vârsta optimă pentru a face performanţă, au maturitate, dar le lipseşte încrederea, acel declic de care are nevoie generaţia.

Spuneam după Euro 2024 să nu rămână performanţa singulară, să fie încununată cu calificarea la Mondial.

Lumea se va raporta la ratarea calificării la Mondial. Ne doream calificarea, lipsim de 28 de ani. Am fost la trei Europene între timp, sunt importante, dar diferite de un Mondial.

Cel mai periculos este că lumea începe să se obişnuiască cu noi ca echipă fără pretenţii. Asta înseamnă lipsă de respect, lumea îşi pierde respectul”, a spus Gică Popescu, citat de as.ro.

