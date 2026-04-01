Rivalul lui Man de la PSV, erou pentru Bosnia Povestea impresionantă a lui Esmir Bajraktarevic: „Un sentiment deosebit”

Esmir Bajraktarevic (21 de ani), jucătorul celor de la PSV, a devenit eroul Bosniei, după ce a transformat penalty-ul decisiv în meciul cu Italia (1-1, 4-1. d.pen).

Grație reușitei sale, selecționata antrenată de Sergej Barbarez (54 de ani) s-a calificat la Campionatul Mondial, după o pauză de 12 ani, și doar pentru a doua oară în istorie.

Esmir Bajraktarevic, poveste de viață impresionantă

Coleg și rival pe post la PSV cu Dennis Man (27 de ani), Bajraktarevic a vorbit deschis în fața camerelor, într-un interviu acordat în luna februarie pentru ESPN Nederland.

Născut pe 10 martie 2005 în SUA, Esmir dezvăluia atunci motivul pentru care a ales să joace pentru naționala Bosniei, deși a jucat pentru naționala Americii la juniori, dar și într-un meci amical.

„Sunt foarte mândru de fiecare dată când joc pentru Bosnia, e un sentiment deosebit. E locul de unde vin părinții mei. Întotdeauna m-am simțit astfel, m-am simțit bosniac. E cel mai puternic sentiment.

E greu de explicat acest sentiment. Pe teren, vreau să dau întotdeauna totul pentru victoria echipei. Simt acest lucru mereu, dar când joc pentru Bosnia, joc pentru țara mea. O țară mai mică, în care mă simt ca în familie.

În inima mea, am știut întotdeauna, de când eram mic, că voi alege Bosnia în cele din urmă.

Sunt videoclipuri cu mine, purtam tricoul lui Edin Dzeko în copilărie. El era jucătorul meu preferat”, declara Bajraktarevic.

19-year-old Esmir Bajraktarevic, who played with Edin Dzeko jersey as a child, made an assist to Edin Dzeko last night



— Football Archive (@FootballArch_) September 8, 2024

Părinții lui Bajraktarevic vin din Srebenica, locul masacrului în 1995

Reporterul l-a întrebat dacă a ales Bosnia și pentru tot ce s-a întâmplat acolo cu mulți ani în urmă. Războiul care a sfâșiat Bosnia în anii ‘90 (1992-1995).

„Cu siguranță, a contat mult. Mai ales locul din care vin părinții mei”, a răspuns Esmir.

„E vorba de Srebenica. Mă face și mai mândru să joc pentru Bosnia”.

Srebenica a fost orașului masacrului din iulie 1995: 8.372 de bărbați și băieți bosniaci au fost uciși de trupele generalului Ratko Mladic (armata republicii Srpska), condamnat la închisoare pe viață de tribunalul de la Haga pentru crime de război, crime împotriva umanității și genocid.

În 14 selecții pentru naționala Bosniei, Bajraktarevic a reușit un singur gol.

Se întâmpla pe 15 noiembrie 2025 chiar într-un meci cu România, din preliminariile CM 2026.

Bosnia se impunea, scor 3-1, iar golul fotbalistului de la PSV era votată de UEFA drept golul etapei.

Esmir Bajraktarević with a worldie 🤩



— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 17, 2025

Golul marcat aseară, cu Italia, nu se contabilizează ca gol oficial. Penalty-urile marcate în seria de departajare NU se contabilizează ca goluri oficiale în statistica unui jucător.

Grupa Bosniei la CM 2026

După victoriile de la baraj cu Țara Galilor și Italia, Bosnia a fost repartizată în Grupa B la CM 2026, alături de Canada, Elveția și Qatar.

Naționala antrenată de Sergej Barbarez urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Canada și Statele Unite

cu Canada, pe 12 iunie, la Toronto

cu Elveția, pe 18 iunie, la Los Angeles

cu Qatar, pe 24 iunie, la Seattle

În 2014, la singura participare de până acum la CM, Bosnia era eliminată încă din faza grupelor, după ce bifa două înfrângeri (1-2 cu Argentina și 0-1 cu Nigeria), respectiv o victorie (3-1 cu Iran).

