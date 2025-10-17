Au prins traficantul Episod uluitor după un meci din Spania. Cum a ajutat fotbalul la  capturarea unui dealer de droguri

Ambuteiajul format după Malaga - Deportivo La Coruna și un agent de poliție care fusese pe stadion să vadă meciul, factori esențiali pentru arestarea unui traficant de marijuana.

Un scenariu pe care nu îl vezi prea des. Poliția să profite de un meci de fotbal pentru a prinde întâmplător un traficant de droguri.

Marca a redat un asemenea episod, petrecut de curând în Spania, după o partidă jucată în Segunda Division.

Peste 25.000 de spectatori la Malaga - Deportivo

Duminică seară, 12 octombrie, a fost Malaga - Deportivo La Coruna, pe „La Rosaleda”.

Un duel între două echipe cu un start de sezon total diferit. Malaga încearcă să se distanțeze de zona retrogradării. Depor, obiectiv promovarea.

S-a terminat cu o surpriză, 3-0 pentru gazde, într-o partidă decisă deja după 50 de minute.

La sfârșit, cei 25.514 spectatori s-au îndreptat spre case, dar aglomerația creată i-a întârziat.

Ce a atras atenția unui polițist în ambuteiajul de lângă stadion

În jurul arenei, s-a format un ambuteiaj major, care a afectat traficul mai mult de jumătate de oră lângă „La Rosaleda”.

La un moment dat, în mulțimea de mașini, ceva i-a atras atenția unui polițist care încerca să fluidizeze circulația.

Când a trecut pe lângă un autoturism blocat în trafic, a simțit un miros foarte puternic de marijuana.

Traficantul a încercat să fugă. Prins de un agent care fusese la meci

A vrut să-i ceară actele șoferului, dar acesta a accelerat și a intrat cu mașina pe trotuarul plin de fani, de-abia ieșiți de pe stadion.

Văzând că nu mai poate avansa deloc, șoferul a sărit de la volan și a încercat să scape fugind în mulțime.

Polițistul a avut noroc. Printre suporteri mai era un agent din zona Malaga, aflat în timpul liber și care asistase la partidă.

Împreună, au reușit să prindă fugarul.

Șapte kilograme de droguri ascunse în mașină

Au descoperit un traficant de droguri de origine nord-africană.

De ce se temea? Când i-au verificat mașina, polițiștii au descoperit ascunse șapte kilograme de marijuana.

Și infractorul a ajuns direct după gratii.

