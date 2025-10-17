„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Ibrahimovic, după golul marcat Romei pe „Olimpico” Foto: Imago
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 16:45
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 17:07
  • Zlatan Ibrahimovic nu a uitat episodul întunecat trăit împotriva Romei, pe „Stadio Olimpico”. Ziua când suedezul lui Milan a fost victima rasismului.

Zlatan Ibrahimovic va rămâne cel mai mare jucător din istoria Suediei, o legendă a fotbalului mondial.

Retras în 2023, fostul atacant scandinav este astăzi consilierul lui Gerry Cardinale, proprietarul lui AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic: „M-am opus tuturor”

Ibra a apărut în emisiunea „Acesta sunt eu”, pe Canale 5, alături de cântăreața italiană Laura Pausini, și ea susținătoare a rossonerilor.

573 de goluri
a marcat Ibrahimovic (511 la club, 62 la națională) în 988 de meciuri (866-122). A cucerit 32 de trofee

Ce a însemnat și ce înseamnă Zlatan? „Am muncit, am făcut sacrificii, m-am opus tuturor”, s-a prezentat el, potrivit Gazzettei dello Sport.

Golul lui Zlatan pentru Milan, la 2-1 contra Romei, pe „Olimpico” Foto: Imago Golul lui Zlatan pentru Milan, la 2-1 contra Romei, pe „Olimpico” Foto: Imago
Golul lui Zlatan pentru Milan, la 2-1 contra Romei, pe „Olimpico” Foto: Imago

„A trebuit să fiu mai puternic decât ceilalți pentru a mă face cunoscut și a avea șansa de a reuși”.

Astăzi, pot spune că am deschis ușile generațiilor viitoare în Suedia Zlatan Ibrahimovic, fost mare atacant

Ibrahimovic: „50.000 de oameni strigau asta după gol”

Ibrahimovic și-a amintit la Canale 5 unul dintre cele mai dificile momente ale carierei.

  • Pe 31 octombrie 2021, Milan a învins Roma pe „Stadio Olimpico”, 2-1. El a deschis scorul, din lovitură liberă. 

Zlatan a fost victima rasismului.

Ibra a sfidat Roma după golul său Foto: Imago Ibra a sfidat Roma după golul său Foto: Imago
Ibra a sfidat Roma după golul său Foto: Imago

„Nu pot uita ziua aceea. 50.000 de oameni strigau după gol: «Ești țigan!»”, a povestit Ibrahimovic.

„M-am prefăcut că nu aud, pentru că voiam și mai mult, simțeam că așa mă vor motiva”.

Când eram pe teren și ura mă înconjura, am făcut și mai mult, pentru că aveam nevoie de motivație. Când publicul urla, mă gândeam: „Mai tare, mai tare, mai tare”. Apoi, arbitrul mi-a dat cartonaș galben, lucru pe care nu l-am înțeles Zlatan Ibrahimovic, fost mare atacant

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
milan serie a Zlatan Ibrahimovic roma rasism
09:07
