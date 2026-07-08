S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului
Mikel Merino (foto: Imago)
Campionatul Mondial

S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului

alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 10:44
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 10:44
  • Mikel Merino (30 de ani) a oferit un moment savuros, după victoria Spaniei cu Portugalia, scor 1-0, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026.
  • Mijlocașul iberic s-a apropiat de camera de filmat și a strigat: „Viva San Fermin!”. Deși comentatorii au interpretat mesajul ca pe o încurajare pentru Fermin Lopez, fotbalistul de la Barcelona, lucrurile au stat altfel.
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Spania a câștigat la limită meciul cu Portugalia prin golul marcat de Mikel Merino în minutul 90+1.

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S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului

După fluierul final, Merino a mers spre una dintre camerele de pe marginea terenului și a exclamat cu entuziasm: „Viva San Fermin!”.

În transmisiunea TV, comentatorul a sugerat că fotbalistul i-ar fi transmis un mesaj de încurajare lui Fermin Lopez, fotbalist la Barcelona, care a ratat Mondialul din cauza unei accidentări grave.

În realitate, gestul lui Merino nu avea nicio legătură cu mijlocașul catalanilor.

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani, originar din Pamplona, făcea referire la Los Sanfermines, una dintre cele mai cunoscute și spectaculoase sărbători din Spania, care are loc în fiecare an, între 6 și 14 iulie, în orașul Pamplona, și este organizată în onoarea Sfântului Fermín, patronul orașului.

Evenimentul este celebru în întreaga lume mai ales pentru encierro, alergarea tradițională cu taurii pe străzile orașului, dar include și parade, concerte, procesiuni religioase și numeroase manifestări populare.

„Viva San Fermín!” este una dintre cele mai cunoscute formule rostite în timpul festivalului din Pamplona și reprezintă un strigăt tradițional de sărbătoare.

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