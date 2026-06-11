Anglia se inspiră din NBA Tuchel transformă pauzele de apă în arme tactice la Campionatul Mondial: „Există un set de scheme pe care îl învățăm”
Thomas Tuchel. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Anglia se inspiră din NBA Tuchel transformă pauzele de apă în arme tactice la Campionatul Mondial: „Există un set de scheme pe care îl învățăm”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 11:53
  • Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, vrea ca echipa sa să folosească pauzele de hidratare nu doar pentru refacere, ci și ca momente tactice care pot schimba ritmul unui meci.
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Anglia se află în Florida de la începutul lunii iunie, unde se antrenează în condiții de căldură și umiditate, asemănătoare celor pe care le-ar putea întâlni la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

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Tuchel transformă pauzele de apă în arme tactice la Campionatul Mondial

Stafful lui Tuchel ar studia modul în care echipa sa poate reacționa imediat după pauza de apă, conform gazzetta.it

Pauzele de trei minute au fost introduse pentru protejarea jucătorilor în condiții de temperaturi ridicate.

Modelul vine din NBA. Tuchel și colaboratorii săi urmăresc finala dintre New York Knicks și San Antonio Spurs și se inspiră din așa-numitele ATO, „after timeout”, scheme pregătite pentru prima acțiune de după o pauză.

În baschet, astfel de momente sunt folosite pentru a surprinde adversarul cu o fază rapidă, fie în atac, fie în apărare.

În fotbal, ideea ar fi adaptată pentru presing, reluarea construcției sau schimbarea ritmului după o întrerupere.

Marc Guehi a explicat că Anglia lucrează deja la diferite scenarii.

Lucrăm la multe lucruri diferite. Alegerea momentului în care atacăm sau încetinim jocul este unul dintre aspectele pe care vrem să le controlăm. Există un mod clar în care antrenorul vrea să jucăm în fiecare moment al meciului și există un fel de set de scheme pregătite pe care îl învățăm Marc Guehi, fundaș la Manchester City

Tuchel nu va putea opri jocul la fel ca un antrenor din NBA, dar pauzele de hidratare îi pot oferi trei minute importante pentru ajustări.

Stafful Angliei ia în calcul folosirea unei table magnetice pentru indicații rapide, în timp ce exemplul lui Mauricio Pochettino, care a folosit un laptop în timpul unui water break la amicalul SUA - Senegal, a arătat cât de departe pot merge antrenorii în folosirea acestor pauze.

Tuchel vrea mai mult control după întreruperi

După amicalul câștigat cu Noua Zeelandă, 1-0, Tuchel și-a criticat jucătorii după prima repriză și a spus că echipa sa a improvizat prea mult.

Selecționerul a spus că repriza a doua a fost mai bună, cu mai multă agresivitate și o structură mai clară, conform theguardian.com.

În prima repriză am ieșit din poziții și a fost cam prea mult freestyle. Jucătorii au venit prea mult în interior, iar asta ne-a îngustat și ne-a încetinit jocul. Am schimbat pozițiile pentru prea mult timp, am centrat mult, am tras de la distanță și am folosit multe mingi lungi. În mod normal, acestea nu fac parte din stilul nostru și nu asta am pregătit în ultimele patru zile Thomas Tuchel, selecționerul Angliei

Anglia caută primul titlu mondial după 1966, iar selecționerul german vrea ca echipa sa să fie pregătită inclusiv pentru momentele aparent mici ale unui meci.

Anglia face parte din Grupa L la Cupa Mondială, alături de Croația, Ghana și Panama.

Echipa lui Thomas Tuchel va debuta pe 17 iunie, contra Croației, de la ora 23:00.

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