Unde mută statuile Motivul pentru care statuia lui Patzaichin nu a fost atinsă de buldozere: ce se întâmplă cu monumentele de la Dinamo

Demolarea Stadionului Dinamo a început din ronda dinspre Bulevardul „Ștefan cel Mare”, însă reperele simbolice ale complexului sportiv sunt ferite de utilaje.

Toate monumentele din incinta Parcului Sportiv Dinamo vor fi relocate temporar, ca parte a proiectului de reconstrucție a arenei.

Soclul marelui sportiv Ivan Patzaichin, Discobolul, statuia lui Cătălin Hîldan și celelalte repere ale memoriei dinamoviste vor fi mutate pe platoul din fața sălii de gimnastică, unde vor rămâne pe toată durata lucrărilor.

Hîldan în dreptul peluzei?

Există inclusiv posibilitatea ca statuia „Unicului Căpitan” să primească un loc definitiv de mare vizibilitate în noul complex: în fața peluzei care îi poartă numele, pe stadionul reconstruit.

Acesta este și motivul pentru care, în plin proces de demolare, statuile rămân neatinse. Imaginea surprinsă astăzi din dronă este elocventă.

În mijlocul unui peisaj dominat de moloz, garduri smulse și urme lăsate de excavatoare, statuia lui Ivan Patzaichin stă intactă, pe soclul său. În jurul ei, vechea intrare a stadionului a dispărut complet, iar terenul a fost decopertat aproape integral.

Filmări din dronă de pe șantierul din „Ștefan cel Mare”

