Cristi Chivu, ședință la Inter Care a fost concluzia discuției dintre român și conducerea clubului italian
Cristi Chivu
Cristi Chivu, ședință la Inter Care a fost concluzia discuției dintre român și conducerea clubului italian

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 11:48
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 11:48
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a avut o întâlnire cu conducerea clubului, la o zi după înfrângerea din Liga Campionilor, 1-3 cu Arsenal.
  • Ce s-a discutat la ședința „nerazzurrilor”, mai jos.

Inter traversează o perioadă dificilă în Liga Campionilor. Echipa antrenată de Cristi Chivu a ajuns la trei înfrângeri consecutive, după eșecurile în fața celor de la Atletico Madrid (1-2), Liverpool (0-1) și Arsenal (1-3).

În Serie A, Inter este pe locul 1, la trei puncte distanță de marea rivală AC Milan. Echipa lui Chivu are 49 de puncte după 21 de meciuri disputate.

Cristi Chivu, băgat în ședință de conducerea Interului

Chiar dacă Inter a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Liga Campionilor, în cadrul ședinței organizate de conducere nu s-a vorbit despre viitorul lui Chivu pe banca „nerazzurrilor”, ci despre campania de transferuri.

Conducerea clubului, în frunte cu președintele Giuseppe Marotta, are încredere în tehnicianul român.

„Desigur, au fost prezenți și Katherine Ralph, reprezentanta Oaktree (n.red. - proprietarul clubului Italian) care urmărește activitatea de zi cu zi a clubului, și președintele Giuseppe Marotta, care și-a exprimat satisfacția față de impactul lui Chivu asupra echipei”, au scris cei de la gazzetta.it.

Discuția a fost legată de transferurile pe care le-ar mai putea realiza Inter în această iarnă, dar și despre strategiile financiare ale clubului.

Giuseppe Marotta, alături de Piero Ausilio, directorul sportiv al clubului, și-ar dori un fundaș dreapta, în condițiile în care Denzel Dumfries este accidentat.

În ultima vreme, la Inter s-a discutat despre potențialele veniri ale lui Joao Cancelo, care a semnat, în cele din urmă, cu Barcelona, și Dan Ndoye, jucător pe care Nottingham Forest nu ar dori să-l vândă.

Totodată, s-a vorbit și despre o potențială revenire a lui Ivan Perisic la Inter. Acesta a mai evoluat pentru „nerazzurri” în perioada 2015-2022.

254 de meciuri
și 55 de goluri a reușit Ivan Perisic pentru Inter. A oferit și 50 de pase decisive

Piero Ausilio, directorul sportiv al clubului, ar avea și alte opțiuni pentru lotul lui Cristi Chivu. Acesta l-ar dori pe Nahuel Molina, fundașul dreapta al lui Atletico Madrid, dar și pe Thomas Meunier de la Lille.

„Totuși, aceste propuneri au fost respinse, deoarece Chivu vrea o extremă de calitate, nu un fundaș lateral ofensiv. În ceea ce privește tinerii jucători, s-au reluat negocierile pentru fundașul croat Mlacic, care va rămâne la Hajduk până în iunie”.

Pentru Inter urmează meciul cu Pisa de vineri, de la ora 21:45, din cadrul etapei 22 din Serie A. Partida va putea fi urmărită pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal721
2Bayern718
3Real Madrid715
4Liverpool715
5Tottenham714
6PSG713
7Newcastle713
8Chelsea713
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Barcelona713
10Sporting713
11Manchester City713
12Atletico Madrid713
13Atalanta713
14Inter712
15Juventus712
16Borussia Dortmund711
17Galatasaray710
18Qarabag710
19Marseille79
20Leverkusen79
21Monaco79
22PSV78
23Athletic Bilbao78
24Olympiacos78
Zona echipelor eliminate⤵️
25Napoli78
26Copenhaga78
27Club Brugge77
28Bodo/Glimt76
29Benfica76
30Pafos76
31Union SG76
32Ajax76
33Frankfurt74
34Slavia Praga73
35Villarreal71
36.Kairat71

