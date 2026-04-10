Încă o arenă nouă în România Condiția pentru construirea noului stadion de 20 de milioane de euro al echipei de tradiție

  • Compania Națională de Investiții (CNI) a stabilit cine se va ocupa de construcția noului stadion din Brașov

La peste 8 luni de la încheierea depunerii ofertelor, asocierea firmelor BOG'ART (lider), Eren Cons, General Construct și Arcadia AEN Architecture & PM a fost desemnată câștigătoarea licitației, conform profit.ro.

Condiția pentru construirea noului stadion de 20 de milioane de euro din Brașov

Oferta a fost de 103,17 milioane de lei, fără TVA, iar durata de execuție a lucrărilor este de 19 luni de la data parafării contractului.

Semnarea contractului este în curs de analiză, fiind condiționată de aprobarea trimestrializării creditelor de angajament, informează CNI, conform sursei citate.

Arena va fi construită pe terenul stadionului Tineretului, din Brașov, cu o capacitate de 9.716 de locuri și o parcare de 324 de locuri.

Noul stadion va fi disponibil pentru mai multe cluburi: CSM Corona Brașov, SR Municipal, ACS Kids Tâmpa, ACS Colțea 1920 Brașov, ACS Steagul Roșu Brașov, Asociația Județeană de Fotbal Brașov și clubul sportiv școlar CSS Brașovia, precum și cluburi sportive cu profil de fotbal înscrise în competițiile naționale ale României (campionate naționale, Cupă, Supercupă), și loturile naționale de fotbal ale Romaniei, la diferite categorii de vârstă, care desfășoară meciuri sau antrenamente.

Stadionul va dispune de un teren de fotbal cu o dimensiune de 105mx68m, spații pentru jucători și oficiali, vestiare, unitatea de prim ajutor şi tratament pentru jucători şi oficiali, puncte de prim ajutor pentru spectatori, postul de control antidoping, grupuri sanitare, sală pentru conferinţe de presă, zone de parcare, instalație de iluminat nocturnă.

Va fi dotat cu sistem fotovoltaic ON-GRID, conform sgglegis.gov.ro.

