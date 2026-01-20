Steaua, parteneriat cu Ronaldo „Militarii” s-au înțeles cu brandul starului portughez

Steaua București a încheiat un parteneriat cu Ursu, brandul de apă minerală lansat de Cristiano Ronaldo (40 de ani).

Ursu, care este o apă minerală naturală alcalină cu pH 9, ajunge și în România, iar evenimentul de lansare va avea loc miercuri, de la ora 18:30, în incinta Stadionului Steaua.

Steaua, parteneriat cu brandul lui Cristiano Ronaldo

Steaua București a anunțat, astăzi, că a încheiat un parteneriat cu Ursu, brandul înființat de Cristiano Ronaldo în 2023.

„URSU, brand-ul lui Cristiano Ronaldo, devine partenerul STELEI

Steaua București anunță lansarea oficială în România a apei Ursu și încheierea parteneriatului cu echipa de fotbal seniori a clubului.

Ursu este o apă minerală naturală alcalină cu pH 9, brand asociat cu filosofia de viață și standardele de performanță promovate de Cristiano Ronaldo, care spunea că: «Apa este unul dintre secretele fundamentale ale carierei mele. Este esența vieții».

Parteneriatul dintre Steaua și Ursu se bazează pe valori comune – excelență, determinare și respect pentru sportul de performanță – și marchează asocierea dintre tradiția unuia dintre cele mai titrate cluburi sportive din România și un brand internațional construit în jurul ideii de performanță autentică.

Evenimentul de lansare va avea loc miercuri, de la ora 18:30, în incinta Stadionului Steaua, în prezența fotbaliștilor Stelei și a invitaților speciali din lumea sportului și a mediului public”, a transmis Steaua pe Facebook.

Cristiano Ronaldo a înființat brandul Ursu în 2023. Prezentarea propriei ape a avut loc în incinta hotelului său din Madrid, eveniment ce a strâns mii de oameni.

Apa Ursu deja se poate găsi în magazinele din Spania, Portugalia, Elveția, Marea Britanie, Cehia, Mozambic, Africa de Sud și Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo with his new water brand "Ursu". 🐐 pic.twitter.com/hwkiyjlFEe — TCR. (@TeamCRonaldo) June 7, 2023

Steaua se află pe locul 8 în Liga 2, cu 30 de puncte acumulate după 17 etape.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport