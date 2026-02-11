Nici la Steaua, nici la FCSB Decizie radicală, după discuțiile cu FRF » Unde apare trecută Cupa Campionilor Europeni din 1986 
Trofeul Cupei Campionilor Europeni câștigat de Steaua nu mai apare nici în dreptul FCSB, nici la CSA Steaua pe Transfermarkt/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Nici la Steaua, nici la FCSB Decizie radicală, după discuțiile cu FRF » Unde apare trecută Cupa Campionilor Europeni din 1986

Alexandru Smeu
Publicat: 11.02.2026, ora 22:35
Actualizat: 11.02.2026, ora 23:59
  • Portalul Transfermarkt, specializat în stabilirea cotelor de piață, a luat decizia de a crea o a treia entitate în ceea ce privește palmaresul echipei Steaua București.
  • În urma acestei decizii, Cupa Campionilor Europeni câștigată de „militari” în anul 1986 nu mai apare pe site nici în dreptul celor de la FCSB, nici la CSA Steaua!

În urma deciziei ÎCCJ, Transfermarkt a luat o decizie radicală și a ales să divizeze palmaresul Stelei în trei entități total diferite, după cum urmează:

  • Steaua București (1947-1998)
  • FCSB (1998-prezent)
  • CSA Steaua (2017 - prezent)
Decizie radicală luată de platforma Transfermarkt, cu privire la Cupa Campionilor Europeni

Astfel, portalul german a luat decizia ca acea Cupă a Campionilor Europeni câștigată în 1986 să-i fie atribuită entității despre care administratorii site-ului consideră că a dispărut în anul 1998, și anume Steaua.

Foto: transfermarkt.ro Foto: transfermarkt.ro
Foto: transfermarkt.ro

Conducerea site-ului a explicat într-un comunicat oficial că decizia a fost rezultatul discuțiilor interne din Germania și al unei întâlniri de consultare cu directorul de comunicare al FRF.

„În urma unor discuții interne între echipa Transfermarkt responsabilă de România și conducerea platformei din Germania, s-a ajuns la concluzia creării unei a treia entități distincte, intitulată «Steaua București (1947–1998)», care va prelua palmaresul clubului din această perioadă.

De ce o a treia entitate? Decizia a fost luată în contextul lipsei unei clarificări definitive din partea justiției române, dar și pe baza modului în care UEFA prezintă câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986.

Pe site-ul oficial UEFA, Steaua București apare ca fiind câștigătoarea UCL 1986, însă este singurul club campion european afișat fără logo-ul actual, folosind în schimb identitatea vizuală asociată perioadei istorice.

Acest detaliu a fost interpretat de echipa Transfermarkt ca o recunoaștere a clubului istoric Steaua București, și implicit a Clubului Sportiv al Armatei Steaua ca deținătoare a acelui trofeu, dar nu și a echipei înființate în 2017.

Astfel, pentru a evita atribuiri forțate sau incomplete, Transfermarkt a ales o soluție de compromis: separarea clară a celor trei perioade istorice”, a fost mesajul conducerii site-ului.

În urma acestei decizii palmaresul Stelei va fi prezentat astfel pe Transfermarkt:

Steaua București (1947–1998)

  • va prelua palmaresul istoric din această perioadă, inclusiv performanțele europene majore

FCSB (1998 – prezent)

  • rămâne, pentru moment, cu palmaresul din această perioadă
  • rapoartele de meci, precum și statisticile jucătorilor de legendă, vor rămâne atașate FCSB din motive tehnice

CSA Steaua (2017 – prezent)

  • va continua cu palmaresul obținut exclusiv după reînființare

Reprezentanții Transfermarkt subliniază că această soluție nu este una definitivă, ci reflectă stadiul actual al informațiilor oficiale disponibile.

Orice modificare viitoare a poziției UEFA sau o decizie clară a instanțelor ar putea duce la ajustări ulterioare.

