„Roșu” pe Marakana FOTO. Steaua Roșie Belgrad, în inferioritate din minutul 27 » Ce s-a întâmplat

STEAUA ROȘIE - FCSB. Franklin Tebo Uchenna (25 de ani), fundașul campioanei Serbiei, a fost eliminat în prima repriză a meciului de pe „Marakana”, după un fault asupra lui Darius Olaru (27 de ani).

Steaua Roșie Belgrad și FCSB se întâlnesc în capitala Serbiei, într-o partidă din etapa #5 a Europa League.

Steaua Roșie Belgrad, în inferioritate numerică

În minutul 27 al partidei de pe „Rajko Mitic”, fundașul nigerian al celor de la Steaua Roșie a comis un fault dur asupra căpitanului de la FCSB, Darius Olaru.

Mijlocașul de la FCSB scăpase pe contraatac, fiind unu la unu cu fundașul campioanei din Serbia. După ce s-a văzut depășit de Olaru, Tebo Uchenna l-a lovit cu cotul în față pe fotbalistul de la FCSB, din postura de ultim apărător.

„Centralul” partidei a arătat imediat cartonașul roșu și, după mai multe proteste, nigerianul a părăsit terenul, lăsându-și echipa în inferioritate încă de la jumătatea primei reprize.

Steaua Roșie Belgrad - FCSB, echipele de start

Steaua Roșie Belgrad: Matheus - Seol, Uchenna, Velkovic, Tiknizyan - Handel, Krunic, Elsnik - Bruno Duarte, Arnautovic, Ivanic

: Glazer, Guteša, Rodrigão, Bajo, Felício Milson, Katai, Damjanović, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Avdić Antrenor : Vladan Milojević

: Vladan Milojević FCSB: Zima - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Zima - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea Rezerve : Udrea, Tănase, Edjouma, Politic, Pantea, Cisotti, O. Popescu, Alhassan

: Udrea, Tănase, Edjouma, Politic, Pantea, Cisotti, O. Popescu, Alhassan Antrenor: Elias Charalambous

