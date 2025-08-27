„Ofsaid văzut și de astronauți”  Acuză arbitrajul , după eliminarea din Cupa României: „O greșeală flagrantă”
Fază Poli Iași - Petrolul FOTO: Captură Prima Sport
Cupa Romaniei

„Ofsaid văzut și de astronauți” Acuză arbitrajul, după eliminarea din Cupa României: „O greșeală flagrantă”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.08.2025, ora 23:44
  • Poli Iași a pierdut meciul cu Petrolul Ploiești din play-off-ul Cupei României, scor 1-2.
  • La scurt timp după finalul meciului, cei de la Poli au postat un mesaj pe rețelele de socializare în care acuză arbitrajul.

Golul victoriei a fost marcat de Gicu Grozav, dintr-un șut superb din afara careului.

Poli Iași acuză arbitrajul, după eliminarea din Cupa României

După ce a fost eliminată din Cupa României, Poli Iași acuză arbitrajul.

Moldovenii consideră că la faza golului marcat de Gicu Grozav, din ultimele secunde ale partidei, un fotbalist al Petrolului se afla în ofsaid.

De asemenea, cei de la Poli au adus aminte de o fază din meciul cu Gloria Bistrița, din Liga 2. La acea partidă, Iașiului i-ar fi fost anulate două goluri valabile.

„Cu sau fără VAR, este un ofsaid văzut și de astronauții de pe Stația Spațială Internațională!

După ce, în meciul cu Bistrița, Poli a fost privată de 2 goluri perfect valabile, în această seară o nouă greșeală flagrantă a stabilit rezultatul final.

Capul sus, băieți! Felicitări pentru atitudine! Urmează meciul de campionat Poli - Slatina.

Fiți alături de Poli sâmbătă, de la ora 11:00, în Copou!”, a transmis Poli Iași, pe Facebook.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

