Au ars tot! Fanii n-au suportat eliminarea din Cupa României și au dat foc bannerelor și steagurilor cu care veniseră la stadion

Fanii hunedoreni și-au arătat nemulțumirea într-un mod extrem, după eliminarea celor de la Corvinul din Cupa României.

Corvinul Hunedoara a fost învinsă de Farul, scor 1-0, iar suporterii au dat foc la steagurile și bannerele echipei.

Corvinul, câștigătoarea Cupei României în 2024, joacă în Liga 2, unde are obiectivul de a reveni în Superliga.

Eliminarea din Cupa României i-a determinat pe suporterii Corvinului să dea foc steagurilor și bannerelor

Corvinul a început meciul tare, cu două ocazii mari, însă Rafael Munteanu (19 ani) a reușit să mențină poarta intactă.

Răzvan Tănasă a reluat cu capul o centrare și a marcat unicul gol al partidei la prima mare ocazie pentru Farul.

Rezultatul, care a coincis cu eliminarea din play-off-ul Cupei României, i-a înfuriat pe suporteri, care au luat decizia de a da foc eșarfelor, steagurilor și bannerelor la marginea terenului.

Cele 24 de echipe calificate în grupele Cupei României:

FCSB

CFR Cluj

Universitatea Cluj

Universitatea Craiova

Rapid București

Dinamo București

Hermannstadt

Oțelul Galați

UTA Arad

FC Argeș

Gloria Bistrița

Metaloglobus București

CSC Dumbrăvița (L2)

CSM Slatina (L2)

Concordia Chiajna (L2)

Csikzereda

Metalul Buzău (L2)

CS Dinamo (L2)

Sănătatea Cluj (L3)

Sepsi (L2)

Sporting Liești (L3)

FC Botoșani

Petrolul Ploiești

Farul Constanța

