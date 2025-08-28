Au ars tot! Fanii n-au suportat eliminarea din Cupa României și au dat foc bannerelor și steagurilor cu care veniseră la stadion

- Fanii hunedoreni și-au arătat nemulțumirea într-un mod extrem, după eliminarea celor de la Corvinul din Cupa României.
- Corvinul Hunedoara a fost învinsă de Farul, scor 1-0, iar suporterii au dat foc la steagurile și bannerele echipei.
Corvinul, câștigătoarea Cupei României în 2024, joacă în Liga 2, unde are obiectivul de a reveni în Superliga.
Eliminarea din Cupa României i-a determinat pe suporterii Corvinului să dea foc steagurilor și bannerelor
Corvinul a început meciul tare, cu două ocazii mari, însă Rafael Munteanu (19 ani) a reușit să mențină poarta intactă.
Răzvan Tănasă a reluat cu capul o centrare și a marcat unicul gol al partidei la prima mare ocazie pentru Farul.
Rezultatul, care a coincis cu eliminarea din play-off-ul Cupei României, i-a înfuriat pe suporteri, care au luat decizia de a da foc eșarfelor, steagurilor și bannerelor la marginea terenului.
Galerie foto (8 imagini)
Cele 24 de echipe calificate în grupele Cupei României:
- FCSB
- CFR Cluj
- Universitatea Cluj
- Universitatea Craiova
- Rapid București
- Dinamo București
- Hermannstadt
- Oțelul Galați
- UTA Arad
- FC Argeș
- Gloria Bistrița
- Metaloglobus București
- CSC Dumbrăvița (L2)
- CSM Slatina (L2)
- Concordia Chiajna (L2)
- Csikzereda
- Metalul Buzău (L2)
- CS Dinamo (L2)
- Sănătatea Cluj (L3)
- Sepsi (L2)
- Sporting Liești (L3)
- FC Botoșani
- Petrolul Ploiești
- Farul Constanța