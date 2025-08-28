Au ars tot! Fanii n-au suportat eliminarea din Cupa României și au dat foc bannerelor și steagurilor cu care veniseră la stadion +8 foto
Corvinul - Farul. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

Au ars tot! Fanii n-au suportat eliminarea din Cupa României și au dat foc bannerelor și steagurilor cu care veniseră la stadion

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 21:44
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 21:44
  • Fanii hunedoreni și-au arătat nemulțumirea într-un mod extrem, după eliminarea celor de la Corvinul din Cupa României.
  • Corvinul Hunedoara a fost învinsă de Farul, scor 1-0, iar suporterii au dat foc la steagurile și bannerele echipei.

Corvinul, câștigătoarea Cupei României în 2024, joacă în Liga 2, unde are obiectivul de a reveni în Superliga.

Eliminarea din Cupa României i-a determinat pe suporterii Corvinului să dea foc steagurilor și bannerelor

Corvinul a început meciul tare, cu două ocazii mari, însă Rafael Munteanu (19 ani) a reușit să mențină poarta intactă.

Răzvan Tănasă a reluat cu capul o centrare și a marcat unicul gol al partidei la prima mare ocazie pentru Farul.

Rezultatul, care a coincis cu eliminarea din play-off-ul Cupei României, i-a înfuriat pe suporteri, care au luat decizia de a da foc eșarfelor, steagurilor și bannerelor la marginea terenului.

Fanii celor de la Corvinul au dat foc steagurilor după eliminarea din Cupa României. Foto: Captură, digisport.ro.
Fanii celor de la Corvinul au dat foc steagurilor după eliminarea din Cupa României. Foto: Captură, digisport.ro.

Fanii celor de la Corvinul au dat foc steagurilor după eliminarea din Cupa României. Foto: Captură, digisport.ro. Fanii celor de la Corvinul au dat foc steagurilor după eliminarea din Cupa României. Foto: Captură, digisport.ro. Fanii celor de la Corvinul au dat foc steagurilor după eliminarea din Cupa României. Foto: Captură, digisport.ro. Fanii celor de la Corvinul au dat foc steagurilor după eliminarea din Cupa României. Foto: Captură, digisport.ro. Fanii celor de la Corvinul au dat foc steagurilor după eliminarea din Cupa României. Foto: Captură, digisport.ro.
Cele 24 de echipe calificate în grupele Cupei României:

  • FCSB
  • CFR Cluj
  • Universitatea Cluj
  • Universitatea Craiova
  • Rapid București
  • Dinamo București
  • Hermannstadt
  • Oțelul Galați
  • UTA Arad
  • FC Argeș
  • Gloria Bistrița
  • Metaloglobus București
  • CSC Dumbrăvița (L2)
  • CSM Slatina (L2)
  • Concordia Chiajna (L2)
  • Csikzereda
  • Metalul Buzău (L2)
  • CS Dinamo (L2)
  • Sănătatea Cluj (L3)
  • Sepsi (L2)
  • Sporting Liești (L3)
  • FC Botoșani
  • Petrolul Ploiești
  • Farul Constanța

