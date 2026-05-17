Vrea să plece după event Vedeta Craiovei, după ce oltenii au câștigat campionatul: „După șapte ani, am ajuns la sfârșit”

U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, a vorbit despre titlul câștigat de gruparea din Bănie și a spus că își dorește să plece în această vară.

Universitatea Craiova s-a impus în stil de echipă mare în această seară și a câștigat titlul, după o așteptare de 35 de ani.

U CRAIOVA - U CLUJ. Ștefan Baiaram: „Visez la momentul ăsta de când m-am apucat de fotbal”

La finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Ștefan Baiaram a declarat:

„Visez la momentul ăsta de când m-am apucat de fotbal. Mă bucur că am luat campionatul cu echipa mea de suflet, că am făcut eventul după 35 de ani. Avem un grup extraordinar, o echipă bună. Niciodată de când sunt eu la Craiova n-am avut echipă așa bună.

Știam că jucăm cu 35.000 de oameni în tribună. Le datorăm această victorie, nici nu știu cum să mă bucur. Aștept acest moment de când m-am apucat de fotbal.

Suntem o echipă foarte bună. Meritam să luăm acest campionat, am jucat și în Europa și am pierdut nemeritat, dar mă bucură că am făcut eventul”, a declarat Ștefan Baiaram, la Prima Sport.

FOTO: Bucuria Universității Craiova:

Baiaram, despre plecarea de la Craiova: „După 7 ani aici, am ajuns la sfârșit”

Întrebat dacă va pleca în această vară de la echipă, Ștefan Baiaram a dat de înțeles că acesta a fost ultimul său sezon pe Ion Oblemenco:

„Mai avem o săptămână, după care intru în vacanță dacă domnul selecționer nu mă va chema. Sper să mă cheme, îmi doresc să fiu la națională, dar după, cu siguranță îmi doresc să plec.

După șapte ani de zile la U Craiova, am ajuns la sfârșit”.

VIDEO Goluri de excepție în fiesta de titlu a Craiovei: călcâiul lui Al Hamlawi și șutul superb al lui Anzor

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport