E petrecere la Craiova! VIDEO+FOTO: Oltenii au ridicat trofeul! Bucurie fără margini pe gazon, după primul titlu cucerit după 35 de ani
Bucuria de la final a oltenilor. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 22:53
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 00:12
  • U Craiova - U Cluj 5-0. Jucătorii lui Filipe Coelho au pornit sărbătoarea pe gazon și au ridicat trofeul în fața unui stadion plin.

Oltenii au reușit un sezon fantastic, cu o prestație bună și în Europa, dar mai ales pe plan intern, iar toată suflarea Craiovei se bucură din nou de event, după cel reușit în 1991.

Jucătorii și staff-ul tehnic au pășit apoi pe podium pentru a primi medaliile de campioni, iar căpitanul Nicușor Bancu a ridicat trofeul, într-o seară istorică pentru Craiova.

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

După ce festivitate de premiere s-a încheiat, jucătorii au făcut turul stadionului și au dus cele două trofee câștigate în acest sezon și la galerie.

Filipe Coelho și jucătorii de la Craiova au dus trofeul de campioană în galerie (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Filipe Coelho și jucătorii de la Craiova au dus trofeul de campioană în galerie (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Pentru a imortaliza și mai bine momentul și amintirea acestui succes, Filipe Coelho s-a fotografiat cu cele două trofee, alături de staff-ul său și de Nicușor Bancu.

Filipe Coelho și stafful său, alături de Nicușor Bancu (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Știrea inițială:

U Craiova - U Cluj 5-0. Bucurie fără margini pentru jucătorii Craiovei

După ce s-au impus fără emoții în fața contracandidatei la titlu, elevii lui Filipe Coelho au așteptat doar fluierul final pentru a putea da startul petrecerii alături de suporteri.

Toți jucătorii și cei din staff au invadat terenul și au dat drumul horei la mijlocul terenului, pentru o performanță ce nu mai fusese atinsă de 35 de ani, iar antrenorul Coelho a fost purtat pe brațe de jucători.

Bănia petrece! Au dat drumul la fiesta oltenească (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

În același timp, suporterii au aprins torțe și au creat o atmosferă senzațională, așa cum au procedat încă de pe parcursul zilei și pe parcursul partidei.

„Un, doi, trei, patru, Cupa și campionatul” / „Aplaudați campioana!” / „Campionii, campionii” și „Suntem mândri de voi!” au fost câteva dintre scandările celor prezenți în tribune.

În urmă cu 4 zile, Craiova cucerea și Cupa României, tot în fața celor de la U Cluj, la loviturile de departajare.

Acum, oltenii sunt matematic campioni, iar meciul din ultima etapă, cu Rapid, nu mai contează pentru formația din Bănie.

