E petrecere la Craiova! VIDEO+FOTO: Oltenii au ridicat trofeul! Bucurie fără margini pe gazon, după primul titlu cucerit după 35 de ani

U Craiova - U Cluj 5-0. Jucătorii lui Filipe Coelho au pornit sărbătoarea pe gazon și au ridicat trofeul în fața unui stadion plin.

Oltenii au reușit un sezon fantastic, cu o prestație bună și în Europa, dar mai ales pe plan intern, iar toată suflarea Craiovei se bucură din nou de event, după cel reușit în 1991.

Jucătorii și staff-ul tehnic au pășit apoi pe podium pentru a primi medaliile de campioni, iar căpitanul Nicușor Bancu a ridicat trofeul, într-o seară istorică pentru Craiova.

După ce festivitate de premiere s-a încheiat, jucătorii au făcut turul stadionului și au dus cele două trofee câștigate în acest sezon și la galerie.

Pentru a imortaliza și mai bine momentul și amintirea acestui succes, Filipe Coelho s-a fotografiat cu cele două trofee, alături de staff-ul său și de Nicușor Bancu.

Știrea inițială:

U Craiova - U Cluj 5-0 . Bucurie fără margini pentru jucătorii Craiovei

După ce s-au impus fără emoții în fața contracandidatei la titlu, elevii lui Filipe Coelho au așteptat doar fluierul final pentru a putea da startul petrecerii alături de suporteri.

Toți jucătorii și cei din staff au invadat terenul și au dat drumul horei la mijlocul terenului, pentru o performanță ce nu mai fusese atinsă de 35 de ani, iar antrenorul Coelho a fost purtat pe brațe de jucători.

În același timp, suporterii au aprins torțe și au creat o atmosferă senzațională, așa cum au procedat încă de pe parcursul zilei și pe parcursul partidei.

„Un, doi, trei, patru, Cupa și campionatul” / „Aplaudați campioana!” / „Campionii, campionii” și „Suntem mândri de voi!” au fost câteva dintre scandările celor prezenți în tribune.

În urmă cu 4 zile, Craiova cucerea și Cupa României, tot în fața celor de la U Cluj, la loviturile de departajare.

Acum, oltenii sunt matematic campioni, iar meciul din ultima etapă, cu Rapid, nu mai contează pentru formația din Bănie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport