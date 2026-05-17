Dacia, vedetă în cursa de 24 de ore FOTO. Un Logan e atracția-surpriză de pe Nurburgring! Mașina românească împarte circuitul cu Max Verstappen +17 foto
Dacia Logan, vedetă la cursa de 24h. Foto: Captură YouTube, @24hnbr
Auto

Dacia, vedetă în cursa de 24 de ore FOTO. Un Logan e atracția-surpriză de pe Nurburgring! Mașina românească împarte circuitul cu Max Verstappen

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 10:09
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 10:11
  • O maşină Dacia Logan a devenit una dintre aparițiile speciale de la ediția din 2026 a cursei de 24 de ore de la Nurburgring, competiție în care concurează și Max Verstappen, cvadruplu campion mondial în Formula 1.
  • Mașina echipei Ollis Garage Racing participă în clasa SP 3T și atrage atenția prin contrastul uriaș cu bolizii GT3 din fruntea cursei.

Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Porsche și Dacia se află în același weekend pe legendarul Nurburgring Nordschleife, într-una dintre cele mai dure curse de anduranță din lume.

Al-Nassr, fără trofeu Echipa lui Ronaldo a pierdut finala AFC Champions League 2  + Gest lipsit de fair-play al portughezului, după meci
Citește și
Al-Nassr, fără trofeu Echipa lui Ronaldo a pierdut finala AFC Champions League 2 + Gest lipsit de fair-play al portughezului, după meci
Citește mai mult
Al-Nassr, fără trofeu Echipa lui Ronaldo a pierdut finala AFC Champions League 2  + Gest lipsit de fair-play al portughezului, după meci

Dacia Logan, vedetă în cursa de 24 de ore de la Nurburgring

Ediția din 2026 a adunat 161 de mașini la start, cel mai mare pluton din ultimii ani, iar printre aparițiile care au atras atenția fanilor se numără și Dacia Logan cu numărul #300, înscrisă în cursă de Ollis Garage Racing.

Loganul concurează în clasa SP 3T, iar echipajul este format din Oliver Kriese, Alexander Becker, Christian Geilfus și Robert Neumann.

Mașina are 165 de cai-putere, mult sub puterea modelelor GT3 care se luptă pentru primul loc în clasamentul general, dar tocmai acest contrast a transformat Dacia într-una dintre favoritele publicului, conform gpfans.com.

Dacia Logan, atracție-surpriză la 24h Nurburgring. Foto: Captură YouTube, @24hnbr
Dacia Logan, atracție-surpriză la 24h Nurburgring. Foto: Captură YouTube, @24hnbr

Galerie foto (17 imagini)

Dacia Logan, atracție-surpriză la 24h Nurburgring. Foto: Captură YouTube, @24hnbr Dacia Logan, atracție-surpriză la 24h Nurburgring. Foto: Captură YouTube, @24hnbr Dacia Logan, atracție-surpriză la 24h Nurburgring. Foto: Captură YouTube, @24hnbr Dacia Logan, atracție-surpriză la 24h Nurburgring. Foto: Captură YouTube, @24hnbr Dacia Logan, atracție-surpriză la 24h Nurburgring. Foto: Captură YouTube, @24hnbr
+17 Foto
labels.photo-gallery

SP 3T este o clasă destinată mașinilor speciale de curse cu motor turbo, împărțite în funcție de capacitatea cilindrică, conform dive-bomb.com.

Astfel, Dacia Logan nu se duelează direct cu Ferrari, Lamborghini sau Mercedes-AMG GT3 pentru victorie, ci concurează într-o categorie separată.

Diferența mare de viteză față de modelele GT3 a creat probleme pe Nurburgring

Înaintea cursei, echipajul Daciei a avut parte și de un moment mai puțin plăcut.

Mașina a primit o penalizare de cinci poziții pe grilă, după ce a efectuat o întoarcere neautorizată pe circuit.

@dazk_photography dawg he can’t drive man #foryoupage #viral #fyp #dacialogan #24hnurnburging ♬ Running Off (Slowed Down) - Jshxwty

Dacia Logan participă la cursa de 24 de ore de la Nürburgring din 2021, iar modelul înscris de Ollis Garage Racing a devenit rapid popular printre fanii motorsportului.

Un clip filmat de la bordul Daciei Logan pe Nurburgring a devenit viral și a adunat până acum peste 324.000 de vizualizări.

Turul durează peste 12 minute pe traseul de aproximativ 20,8 kilometri al Nordschleife, cu aproape patru minute mai mult decât mașinile din frunte.

Chiar și așa, imaginile sunt spectaculoase: Loganul ajunge la aproximativ 178 km/h, în timp ce este depășit constant de mașini mult mai rapide.

Mașina nu este la fel de populară printre concurenții din clasa SP9, unde rulează modelele GT3, tocmai din cauza diferențelor foarte mari de ritm.

În 2023 și 2024, Loganul a fost implicat în incidente puternice pe circuit.

Max Verstappen concurează în cursa de 24 de ore cu Mercedes-AMG Team Verstappen Racing

Ediția din acest an are însă și o altă atracție majoră: debutul lui Max Verstappen în cursa de 24 de ore de la Nurburgring.

Pilotul olandez concurează pentru Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, alături de Dani Juncadella, Jules Gounon și Lucas Auer, la volanul unui Mercedes-AMG GT3 cu numărul 3.

Prezența lui Verstappen a crescut masiv interesul pentru cursă. Organizatorii au anunțat primul weekend sold-out din istoria evenimentului, iar echipa olandezului a plecat de pe locul 4 pe grilă, după calificări, conform reuters.com.

Citește și

Dramatism în Portugalia VIDEO:   Cu Ianis Stoica, titular, Estrela a evitat dramatic barajul pentru menținerea în prima ligă  » Reacția tricolorului
Stranieri
00:20
Dramatism în Portugalia VIDEO: Cu Ianis Stoica, titular, Estrela a evitat dramatic barajul pentru menținerea în prima ligă » Reacția tricolorului
Citește mai mult
Dramatism în Portugalia VIDEO:   Cu Ianis Stoica, titular, Estrela a evitat dramatic barajul pentru menținerea în prima ligă  » Reacția tricolorului
„N-am fost periculoși” Zeljko Kopic, după remiza cu CFR Cluj: „Din acest moment, mă gândesc doar la baraj”
Superliga
00:01
„N-am fost periculoși” Zeljko Kopic, după remiza cu CFR Cluj: „Din acest moment, mă gândesc doar la baraj”
Citește mai mult
„N-am fost periculoși” Zeljko Kopic, după remiza cu CFR Cluj: „Din acest moment, mă gândesc doar la baraj”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
dacia Nurburgring max verstappen dacia logan
Știrile zilei din sport
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Superliga
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Citește mai mult
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Superliga
01:28
Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Citește mai mult
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Stranieri
00:45
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Citește mai mult
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Superliga
00:47
Nebunie la conferință VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Citește mai mult
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:28
Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
00:47
Nebunie la conferință VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
00:47
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Top stiri
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Superliga
17.05
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul, după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Citește mai mult
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Campionate
17.05
„Am dat lovitura” FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Citește mai mult
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Superliga
17.05
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Citește mai mult
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu
B365
16.05
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu
Citește mai mult
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 29 rapid 19 Universitatea Craiova 44 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
18.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share