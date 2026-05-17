Dacia, vedetă în cursa de 24 de ore FOTO. Un Logan e atracția-surpriză de pe Nurburgring! Mașina românească împarte circuitul cu Max Verstappen

O maşină Dacia Logan a devenit una dintre aparițiile speciale de la ediția din 2026 a cursei de 24 de ore de la Nurburgring, competiție în care concurează și Max Verstappen, cvadruplu campion mondial în Formula 1.

Mașina echipei Ollis Garage Racing participă în clasa SP 3T și atrage atenția prin contrastul uriaș cu bolizii GT3 din fruntea cursei.

Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Porsche și Dacia se află în același weekend pe legendarul Nurburgring Nordschleife, într-una dintre cele mai dure curse de anduranță din lume.

Dacia Logan, vedetă în cursa de 24 de ore de la Nurburgring

Ediția din 2026 a adunat 161 de mașini la start, cel mai mare pluton din ultimii ani, iar printre aparițiile care au atras atenția fanilor se numără și Dacia Logan cu numărul #300, înscrisă în cursă de Ollis Garage Racing.

Loganul concurează în clasa SP 3T, iar echipajul este format din Oliver Kriese, Alexander Becker, Christian Geilfus și Robert Neumann.

Mașina are 165 de cai-putere, mult sub puterea modelelor GT3 care se luptă pentru primul loc în clasamentul general, dar tocmai acest contrast a transformat Dacia într-una dintre favoritele publicului, conform gpfans.com.

SP 3T este o clasă destinată mașinilor speciale de curse cu motor turbo, împărțite în funcție de capacitatea cilindrică, conform dive-bomb.com.

Astfel, Dacia Logan nu se duelează direct cu Ferrari, Lamborghini sau Mercedes-AMG GT3 pentru victorie, ci concurează într-o categorie separată.

Diferența mare de viteză față de modelele GT3 a creat probleme pe Nurburgring

Înaintea cursei, echipajul Daciei a avut parte și de un moment mai puțin plăcut.

Mașina a primit o penalizare de cinci poziții pe grilă, după ce a efectuat o întoarcere neautorizată pe circuit.

Dacia Logan participă la cursa de 24 de ore de la Nürburgring din 2021, iar modelul înscris de Ollis Garage Racing a devenit rapid popular printre fanii motorsportului.

Un clip filmat de la bordul Daciei Logan pe Nurburgring a devenit viral și a adunat până acum peste 324.000 de vizualizări.

Turul durează peste 12 minute pe traseul de aproximativ 20,8 kilometri al Nordschleife, cu aproape patru minute mai mult decât mașinile din frunte.

Chiar și așa, imaginile sunt spectaculoase: Loganul ajunge la aproximativ 178 km/h, în timp ce este depășit constant de mașini mult mai rapide.

Mașina nu este la fel de populară printre concurenții din clasa SP9, unde rulează modelele GT3, tocmai din cauza diferențelor foarte mari de ritm.

În 2023 și 2024, Loganul a fost implicat în incidente puternice pe circuit.

Max Verstappen concurează în cursa de 24 de ore cu Mercedes-AMG Team Verstappen Racing

Ediția din acest an are însă și o altă atracție majoră: debutul lui Max Verstappen în cursa de 24 de ore de la Nurburgring.

Pilotul olandez concurează pentru Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, alături de Dani Juncadella, Jules Gounon și Lucas Auer, la volanul unui Mercedes-AMG GT3 cu numărul 3.

Prezența lui Verstappen a crescut masiv interesul pentru cursă. Organizatorii au anunțat primul weekend sold-out din istoria evenimentului, iar echipa olandezului a plecat de pe locul 4 pe grilă, după calificări, conform reuters.com.

