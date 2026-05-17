PSV - Twente 5-1. Dennis Man (27 de ani) a avut o prestația foarte bună în ultimul meci al sezonului din Eredivisie.

Internaționalul român a devenit matematic campion cu formația din Eindhoven încă de acum o lună și jumătate, însă echipa a făcut o nouă demonstrație de forță chiar și într-un meci fără miză prea mare.

PSV - Twente 5-1 . Gol și pasă decisivă pentru Dennis Man

Dennis Man a început partida din ultima rundă ca titular, după ce în ultimele 4 etape a bifat doar 19 minute, în trei dintre partide terminând ca rezervă neutilizată.

Atacantul naționalei a ieșit la rampă în repriza secundă, reușind să fie decisiv de două ori în doar trei minute.

În minutul 53, acesta a dus scorul la 3-0 cu un gol marcat din colțul careului, iar ulterior i-a pasat decisiv lui Til, care a majorat diferența la patru goluri, cu o execuție din afara suprafeței de pedeapsă.

PSV a încheiat astfel sezonul cu 84 de puncte, la 19 deasupra rivalei Feyenoord, și cu un total de 101 goluri în 34 de etape.

Cu reușitele de astăzi, Man a încheiat sezonul cu 7 goluri și 7 pase decisive în campionat, la care se mai adaugă câte două goluri în Cupă și Liga Campionilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport