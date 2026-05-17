Imagini senzaționale de la Craiova FOTO+VIDEO. Suporterii olteni au blocat autocarul înaintea finalei campionatului!

U CRAIOVA - U CLUJ. Oltenii au fost primiți de un număr foarte mare de spectatori, care au creat o atmosferă senzațională în oraș.

Universitatea Craiova poate câștiga matematic titlul de campioană a României dacă o va învinge în această seară pe U Cluj. Ultimul titlu al Craiovei datează din anul 1991.

U CRAIOVA - U CLUJ. 15.000 de fani au așteptat autocarul oltenilor

Atmosferă incendiară în Bănie. Universitatea Craiova a fost așteptată de un număr impresionant de fani la stadion.

Aproximativ 15.000 de oameni au stat în stradă pentru a-și încuraja favoriții înainte de cel mai important meci al sezonului.

Autocarul nu a mai putut înainta din cauza numărului foarte mare de fani aflați în preajma stadionului, astfel că oltenii au ajuns mai târziu pe „Ion Oblemenco”, la ora 19:10.

Atmosfera din oraș este de-a dreptul senzațională. Suporterii au folosit torțe și fumigene, iar cântecele de galerie s-au auzit în continuu.

