Galben stupid încasat de Baiaram FOTO: Atacantul Craiovei, avertizat imediat după fluierul final al primei reprize » Ce s-a întâmplat

U Craiova - Mainz. Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul oltenilor, a văzut cartonașul galben la finalul primei reprize de pe „Ion Oblemenco”.

Partida de la Craiova are loc în etapa cu numărul 4 din faza principală a Conference League.

Cu patru puncte acumulate până acum și cu un nou antrenor pe bancă, Craiova caută un rezultat pozitiv cu formația germană, care să o aducă mai aproape de primăvara europeană.

U Craiova - Mainz. Cartonaș galben stupid încasat de Ștefan Baiaram

Cele două formații au intrat la egalitate la pauză, scor 0-0, după o repriză cu puține faze periculoase la cele două porți.

În minutul 45+4, oltenii plecaseră pe contraatac după o recuperare la marginea propriului careu, prin Baiaram, care îl lansase pe Bancu pe flancul stâng, însă „centralul” Dario Bel a fluierat între timp finalul reprizei, după ce dictase doar 3 minute de prelungire.

Atât Bancu, cât și Baiaram, au fost nemulțumiți de decizie, cel din urmă fiind mult mai vocal, lucru care l-a determinat pe arbitru să-i arate cartonașul galben.

Ulterior, tânărul atacant a fost înlocuit de Etim, în minutul 64.

Nicușor Bancu a riscat și el foarte mult, întrucât un nou „galben” i-ar aduce o suspendare, după cele încasate în partidele cu Noah, scor 1-1, și cu Rakow, scor 0-2.

