A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic +8 foto
Robin Zentner FOTO: Captură - Prima Sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 20:44
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 20:45
  • U Craiova - Mainz. Robin Zentner (31 de ani), portarul germanilor, s-a accidentat după doar 21 de minute și a fost înlocuit.
  • Goalkeeperul de rezervă al echipei lui Bo Henriksen are cifre dezastruoase în acest sezon.

În minutul 21, când Universitatea Craiova avea posesia, jocul a fost oprit.

FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz. Primul diagnostic

Portarul celor de la Mainz, Robin Zentner, a rămas întins pe gazon și a strigat după echipa medicală pentru a-i acorda îngrijiri.

Goalkeeperul german ar fi suferit o întindere la aductori, potrivit publicației germane Allgemeine Zeitung.

După un minut și jumătate în care a stat , timp în care a primit îngrijiri medicale, Zentner s-a ridicat și a încercat să continue partida.

Totuși, la 11 secunde după ce Dario Bel a fluierat reluarea jocului, portarul a cerut schimbare.

Accidentarea lui Robin Zentner din U Craiova - Mainz Accidentarea lui Robin Zentner din U Craiova - Mainz Accidentarea lui Robin Zentner din U Craiova - Mainz Accidentarea lui Robin Zentner din U Craiova - Mainz Accidentarea lui Robin Zentner din U Craiova - Mainz
Bo Henriksen l-a introdus pe goalkeeperul de rezervă, Lasse Riess, care a evoluat în numai trei meciuri din actualul sezon.

10 goluri
în 3 meciuri a încasat Lasse Riess

U Craiova - Mainz, echipele de start

Echipele de start:

  • Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mogoș, Mekvabishvili, Băluță, Bancu - Cicâldău, Baiaram - Nsimba
  • Rezerve: Lung, Popescu, Ștefan, Crețu, Al-Hamlawi, Etim, Houri, Badelj, Teles, Stevanovic, Băsceanu, Matei
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Mainz: Zentner - Kohr, Bell, Hanche-Olsen - Widmer, Maloney, Amiri, Veratschnig, Bobzien, Nordin, Boving
  • Rezerve: Rieb, Batz, Sano, Lee, Nebel, Sieb, Hollerbach, Da Costa, Kawasaki, Gleiber, Weiper, Potulski

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • Astăzi: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

accidentare Universitatea Craiova mainz conference league robin zentner
