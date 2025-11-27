A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic

- U Craiova - Mainz. Robin Zentner (31 de ani), portarul germanilor, s-a accidentat după doar 21 de minute și a fost înlocuit.
- Goalkeeperul de rezervă al echipei lui Bo Henriksen are cifre dezastruoase în acest sezon.
În minutul 21, când Universitatea Craiova avea posesia, jocul a fost oprit.
FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz. Primul diagnostic
Portarul celor de la Mainz, Robin Zentner, a rămas întins pe gazon și a strigat după echipa medicală pentru a-i acorda îngrijiri.
Goalkeeperul german ar fi suferit o întindere la aductori, potrivit publicației germane Allgemeine Zeitung.
După un minut și jumătate în care a stat , timp în care a primit îngrijiri medicale, Zentner s-a ridicat și a încercat să continue partida.
Totuși, la 11 secunde după ce Dario Bel a fluierat reluarea jocului, portarul a cerut schimbare.
Bo Henriksen l-a introdus pe goalkeeperul de rezervă, Lasse Riess, care a evoluat în numai trei meciuri din actualul sezon.
10 goluri
în 3 meciuri a încasat Lasse Riess
U Craiova - Mainz, echipele de start
Echipele de start:
- Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mogoș, Mekvabishvili, Băluță, Bancu - Cicâldău, Baiaram - Nsimba
- Rezerve: Lung, Popescu, Ștefan, Crețu, Al-Hamlawi, Etim, Houri, Badelj, Teles, Stevanovic, Băsceanu, Matei
- Antrenor: Filipe Coelho
- Mainz: Zentner - Kohr, Bell, Hanche-Olsen - Widmer, Maloney, Amiri, Veratschnig, Bobzien, Nordin, Boving
- Rezerve: Rieb, Batz, Sano, Lee, Nebel, Sieb, Hollerbach, Da Costa, Kawasaki, Gleiber, Weiper, Potulski
Programul Universității Craiova în Conference League
- Rakow - U Craiova 2-0
- U Craiova - FC Noah 1-1
- Rapid Viena - U Craiova 0-1
- Astăzi: U Craiova - FSV Mainz 05
- 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
- 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova