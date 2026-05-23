Bancu, păr albastru! VIDEO. Jucătorii de la U Craiova au devenit cetățeni de onoare ai orașului. Căpitanul i-a uluit pe toți, Mogoș a plâns

Jucătorii Universității Craiova au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului, după ce un sezon în care au cucerit eventul.

Pentru prima dată din sezonul 1990-1991, Cupa și campionatul au ajuns în Bănie, motiv pentru care jucătorii și staff-ul au fost premiați de primarul orașului Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

Într-o ceremonie desfășurată la Primăria Craiovei, aceștia au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului.

Nicușor Bancu, căpitanul echipei, a surprins pe toată lumea cu noul său look. Acesta a apărut cu părul vopsit albastru.

„Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Îi mulțumesc doamnei primar, dar și colegilor mei, care m-au ajutat să-mi ating acest obiectiv și să fiu aici după 12 ani, perioadă în care nu reușisem acest lucru.

Le mulțumesc și oamenilor din club, pentru că fiecare a contribuit la acest succes, și bineînțeles tuturor suporterilor, care au fost alături de noi și au făcut posibil acest eveniment. Sunt foarte mândru că fac parte din acest club”, a declarat Nicușor Bancu.

Vasile Mogoș, în lacrimi

În urmă cu câteva zile, Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a anunțat că Vasile Mogoș (33 de ani) se va despărți de olteni la finalul sezonului, atunci când îi va expira contractul.

În momentul în care a primit distincția, fundașul dreapta a oferit un moment emoționant. Mogoș nu și-a mai putut stăpânii emoțiile și a început să plângă.

„Când am venit aici, nu am crezut niciodată că se poate întâmpla ce s-a întâmplat, încă trebuie să realizez. Pentru asta sunt foarte emoționat.

Vă mulțumesc! Sunteți cei mai frumoși. Pentru mine, ca moldovean, este o onoare să fiu cetățean oltean. Îmi cer scuze pentru emoții. Vă iubesc”, a declarat Vasile Mogoș printre lacrimi.

Lia Olguța Vasilescu: „Deveniți cetățenii unui oraș care depune multă patimă în fotbal”

Lia Olguța Vasilescu a ținut să le mulțumească și jucătorilor și staff-ului pentru performanța realizată.

„Acum câteva zile am primit vizita unei grupe de grădiniță în Primărie. I-am întrebat ce vor să se facă când vor fi mari, iar toți au răspuns fotbaliști. La vârsta de 5 ani, copiii nu știu să mintă, nici să se prefacă. Ei, pur și simplu, au arătat sentimentul pe care îl are un oraș întreg în aceste zile, de mândrie.

Sigur că dumneavoastră i-ați inspirat ca să își dorească să ajungă și ei campioni, însă și noi va trebui să facem un lucru pe care nu l-am făcut în ultimii mulți ani de zile și, anume, să susținem această echipă măcar la faza de cea mai tânără generație care să asigure viitorul fotbalistic al României. Să facem investiție în centrele de copii și juniori.

La final aș vrea să vă spun că deveniți cetățenii unui oraș care depune multă patimă în fotbal. Cu aceeași pasiune cu care vă aclamă, dacă nu veți avea rezultate, vă va sancționa.

Sper să nu uitați acest lucru și să ne aduceți în continuare foarte multe bucurii pe viitor. Acest oraș merită și are nevoie să aibă echipă campioană”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

